जन्माष्टमी पर बनाएं ये 5 व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद

सबसे पहले एक पैन में थोड़े-से मखाने को घी में भूनकर एक प्लेट में निकाल लें। अब एक पैन में दूध को उबालें और उसमें मखाने, चीनी, इलायची का पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दूध में मखाने नरम न हो जाएं। अंत में खीर में केसर डालकर इसे कुछ देर ठंडा करके परोसें। यह भगवान को भोग लगाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।