जन्माष्टमी पर बनाएं ये 5 व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद
क्या है खबर?
जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस अवसर पर मंदिरों को सजाया जाता है और रात 12 बजे भगवान के जन्म का जश्न मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त घरों में तरह-तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अगर आप जन्माष्टमी पर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर के लोगों को पसंद आएंगे।
#1
मखाने की खीर
सबसे पहले एक पैन में थोड़े-से मखाने को घी में भूनकर एक प्लेट में निकाल लें। अब एक पैन में दूध को उबालें और उसमें मखाने, चीनी, इलायची का पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दूध में मखाने नरम न हो जाएं। अंत में खीर में केसर डालकर इसे कुछ देर ठंडा करके परोसें। यह भगवान को भोग लगाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
साबूदाने की खिचड़ी
सबसे पहले साबूदाने को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इसे एक छलनी में डालकर पानी निकाल दें। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और जीरा भूनें।
इसके बाद इसमें साबूदाना डालकर इसे धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं। जब साबूदाना पारदर्शी हो जाए तो इसमें आलू, नमक, नींबू का रस, हरा धनिया और करी पत्ता मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।
#3
खांडवी
सबसे पहले एक पैन में दही और पानी को मिलाकर उबाल लें, फिर इसमें हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर मिलाएं। अब एक बर्तन में बेसन और पानी को अच्छे से मिलाएं और इसे उबलते हुए दही वाले मिश्रण में डालें।
इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में फैलाएं और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे रोल करके काट लें।
#4
आटे की पंजीरी
सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी, आटा, मावा और बादाम को अलग-अलग भूनें, फिर इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें कदूकस किया नारियल भूनें और इसे सूखे मेवों के मिश्रण में मिला दें। इसके बाद एक बर्तन में पानी और चीनी को गर्म करके उसमें इलायची का पाउडर मिलाएं।
मिश्रण के ठंडा होने पर इसमें सूखे मेवे का मिश्रण मिलाकर इसे परोसें।
#5
कद्दू की खीर
सबसे पहले एक पैन में कद्दू को पानी के साथ डालकर इसे नरम होने तक पकाएं। अब कद्दू को एक छलनी में डालकर अच्छे से मसल लें।
इसके बाद एक पैन में दूध और कद्दू के मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए, फिर इसमें चीनी, इलायची का पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर इसे कुछ देर पकाएं। अंत में इस खीर को ठंडा करके परोसें।