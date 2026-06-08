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गुड़हल के फूलों से तैयार करें ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, मेहमान चाटते रह जाएंगे उंगलियां
गुड़हल से बनने वाली मिठाइयां

गुड़हल के फूलों से तैयार करें ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, मेहमान चाटते रह जाएंगे उंगलियां

लेखन सयाली
Jun 08, 2026
11:19 am
क्या है खबर?

गुड़हल का फूल एक सुंदर और पौष्टिक फूल है, जिसका उपयोग आप अपने खान-पान में कर सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई सेहत संबंधी फायदे भी होते हैं। गुड़हल के फूलों से बनी मिठाइयां आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकती हैं और आपके खास मौकों को और खास बना सकती हैं। आइए गुड़हल के फूलों से बनने वाली कुछ मिठाइयों की रेसिपी जानते हैं।

#1

गुड़हल और नींबू के बार

अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो आपको गुड़हल और नींबू के बार बहुत पसंद आएंगे। इनमें चॉकलेट तो नहीं पड़ती, लेकिन ये लजीज होते हैं। वेनिला के अर्क, मैदे, नमक, मक्खन और चीनी को फेंटें। इसे एक बेकिंग टिन में फैलाएं और जमा लें। अब सूखे गुड़हल को नींबू के रस में मिला दें और थोड़ी देर छोड़ दें। अंत में इसमें चीनी मिलाकर फूल निकालें और इस मिश्रण को क्रस्ट पर डालकर जमा लें।

#2

गुड़हल की टॉफी

गुड़हल के फूलों से आप स्वादिष्ट टॉफी भी बना सकते हैं, जो सीधे उसकी पंखुड़ियों को सुखाकर बनती है। इसे बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी बना लें। इसमें फूलों की पंखुड़ियां डालें और आधे घंटे तक भीगने दें। इसमें नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद पंखुड़ियों को एक बेकिंग ट्रे पर रखें और फ्रीजर में जमा लें। आप इसमें अन्य मसाले आदि भी डाल सकते हैं।

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#3

गुड़हल की बर्फी

गुड़हल की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गुड़हल के सूखे फूलों को पीसकर पाउडर बना लें, फिर खोया या मावा को घी में भून लें। अब इसमें गुड़हल का पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें चीनी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं और थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। जब बर्फी ठंडी हो जाए तो उसे काटकर परोसें।

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#4

गुड़हल का केक

गुड़हल का केक भी बहुत लोगों को पसंद आता है, जो खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए एक पैन में मक्खन और चीनी को फेंट लें और दही मिला दें। एक अन्य पैन में मैदा, बेकिंग पाउडर, वेनिला का अर्क और बेकिंग सोडा मिलाएं। अब दोनों सामग्रियों को मिलाएं और उसमें गुड़हल के फूलों का पाउडर शामिल करें। इसे मक्खन लगे बेकिंग टिन में डालें और बेक करके मेहमानों को परोसें।

#5

गुड़हल की आइसक्रीम

गुड़हल की आइसक्रीम एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए क्रीम को फेंट लें, ताकि वह झागदार हो जाए। फिर उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें गुड़हल का पाउडर मिलाएं और फ्रिज में जमने के लिए रख दें। जब आइसक्रीम पूरी तरह से जम जाए तो उसे निकालकर परोसें। इन सभी व्यंजनों को बनाने में समय कम लगता है और ये सभी सेहतमंद भी हैं।

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