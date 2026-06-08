गुड़हल के फूलों से तैयार करें ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, मेहमान चाटते रह जाएंगे उंगलियां

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गुड़हल और नींबू के बार

अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो आपको गुड़हल और नींबू के बार बहुत पसंद आएंगे। इनमें चॉकलेट तो नहीं पड़ती, लेकिन ये लजीज होते हैं। वेनिला के अर्क, मैदे, नमक, मक्खन और चीनी को फेंटें। इसे एक बेकिंग टिन में फैलाएं और जमा लें। अब सूखे गुड़हल को नींबू के रस में मिला दें और थोड़ी देर छोड़ दें। अंत में इसमें चीनी मिलाकर फूल निकालें और इस मिश्रण को क्रस्ट पर डालकर जमा लें।