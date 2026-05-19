बिना तलकर बनाएं स्वादिष्ट और कुरकुरे साबूदाना स्नैक्स, जानिए रेसिपी

साबूदाना एक ऐसा अनाज है, जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है। इसके व्यंजनों को व्रत के दौरान तो बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें बिना तलकर भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको बिना तलकर साबूदाना स्नैक्स बनाने की रेसिपी बताते हैं। इन स्नैक्स को घर पर बनाना आसान है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 साबूदाना टिक्की साबूदाना टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर पकाएं, फिर इसे छानकर एक कटोरे में डालें। अब इसमें उबले हुए आलू, भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और उन्हें एयर फ्रायर में हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक पकाएं। गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।

#2 साबूदाना वड़ा साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर पकाएं, फिर इसे छानकर एक बड़े कटोरे में डालें। अब इसमें उबले हुए आलू, भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी वड़े बनाएं और उन्हें एयर फ्रायर में हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक पकाएं। गर्मागर्म वड़ों को हरी चटनी के साथ परोसें।

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#3 साबूदाना चिप्स सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर पकाएं, फिर इसे छानकर बेकिंग ट्रे पर फैलाएं और ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक बेक करें। अब बेक किए हुए साबूदाना पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस छिड़कें। इसके बाद इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखें और जब मन करे तब खाएं। इन चिप्स को आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं।

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#4 साबूदाना डोसा सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर पकाएं, फिर इसे छानकर एक बड़े कटोरे में डालें। अब इसमें चावल का आटा, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से पतला डोसा बनाएं और उसे तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। गर्मागर्म डोसे को नारियल की चटनी के साथ परोसें।