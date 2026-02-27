पुर्तगाल: पोर्टो की यात्रा के दौरान इन छिपे हुए और ऐतिहासिक मार्गों पर चलें

पुर्तगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर पोर्टो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह शहर डोरो नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां की संकरी गलियां, पुरानी इमारतें और स्थानीय बाजार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पोर्टो में कई छिपे हुए पैदल चलने वाले मार्ग हैं, जो आपको शहर की गहराइयों में ले जाते हैं। ये आपको यहां की जीवनशैली, इतिहास और संस्कृति को करीब से देखने का मौका देते हैं।

#1 रिबेरा इलाका रिबेरा इलाका पोर्टो का सबसे पुराना और जीवंत हिस्सा है। डोरो नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में संकरी गलियां, रंग-बिरंगे घर और कई खाने-पीने की जगहें हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां से रिबेरा चौक तक चलते हुए आप पोर्टो की पुरानी इमारतों और खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान रात में खासतौर पर सुंदर लगता है, जब सभी इमारतें रोशनी में जगमगाती हैं।

#2 सेरा डॉ पिलर बाग सेरा डॉ पिलर बाग एक खूबसूरत स्थान है, जो आपको ऊपर से शहर का नजारा देखने का मौका दे सकता है। यह जगह परिवार के संग समय बिताने या दोस्तों के संग पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया रहता है। यहां से डोरो नदी और लुइस I पुल का दृश्य बेहद सुंदर लगता है। इसके अलावा यहां पर कई प्रकार की फूलों की किस्में भी देखने को मिलती हैं, जो इस बाग की सुंदरता को और बढ़ाती हैं।

#3 सेरा डॉ माउंट गिरजाघर सेरा डॉ माउंट गिरजाघर पोर्टो का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह गिरजाघर शहर के ऊंचे बिंदुओं में से एक है, इसलिए यहां से पूरे पोर्टो का नजारा देखा जा सकता है। यहां की पुरानी मूर्तियां और चित्रकारी आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाती हैं। इस गिरजाघर की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देती है, जो इसे खास बनाती है।

