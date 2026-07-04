ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित करने के लिए भारतीय व्यंजनों का ऐसे करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ

#1

छोटी थाली का करें इस्तेमाल

खाने की मात्रा नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है कि आप छोटी थाली का इस्तेमाल करें। बड़ी थाली में खाना लेने से आप अनजाने में ज्यादा खा सकते हैं। छोटी थाली में खाना लेने से आपको सही मात्रा का अंदाजा होता है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके भोजन को नियंत्रित करेगा, बल्कि आपको संतुलित मात्रा में पोषण भी देगा। इससे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रह सकते हैं।