ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित करने के लिए भारतीय व्यंजनों का ऐसे करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
खाने की मात्रा को नियंत्रित करना एक जरूरी कदम है, खासकर मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए। यह न केवल ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, बल्कि वजन को भी नियंत्रित करता है। भारतीय व्यंजनों में पोषण और स्वाद का बेहतरीन मेल होता है, लेकिन इनकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। आइए कुछ ऐसे आसान तरीके जानते हैं, जिनसे आप भारतीय व्यंजनों की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं।
#1
छोटी थाली का करें इस्तेमाल
खाने की मात्रा नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है कि आप छोटी थाली का इस्तेमाल करें। बड़ी थाली में खाना लेने से आप अनजाने में ज्यादा खा सकते हैं। छोटी थाली में खाना लेने से आपको सही मात्रा का अंदाजा होता है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके भोजन को नियंत्रित करेगा, बल्कि आपको संतुलित मात्रा में पोषण भी देगा। इससे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रह सकते हैं।
#2
हाथ की लें मदद
भारतीय व्यंजनों को सही मात्रा में परोसने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक हाथ मुट्ठी भरके चावल सही मात्रा हो सकती है। इससे आप आसानी से अपनी थाली में सही मात्रा में खाना ले सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के। यह तरीका न केवल सुविधाजनक है, बल्कि खाने की मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं।
#3
एक कटोरी का करें इस्तेमाल
भोजन करते समय एक छोटी कटोरी का उपयोग करना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें चावल, दाल या सब्जी भरकर लें और इसे अपनी थाली के बीच में रखें। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी मात्रा सही है और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे। यह तरीका न केवल आपके भोजन को नियंत्रित करेगा, बल्कि आपको संतुलित मात्रा में पोषण भी देगा। इसके अलावा यह तरीका आपको खाने की सही मात्रा का अंदाजा भी देगा।
#4
कम कैलोरी वाले व्यंजन खाएं
आपको स्वस्थ रहने और ब्लड शुगर का स्तर कम करने के लिए ऐसे व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जिनमें कम कैलोरी होती हैं। ऐसा करने से आपका पेट तो भरेगा ही, साथ ही आपको सही मात्रा में पोषण भी मिलेगा। इसके अलावा ऐसा करने से आपको वजन बढ़ने की भी कोई चिंता नहीं सताएगी। आप अपनी डाइट में पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी, दाल-चावल या फिर अन्य पौष्टिक भारतीय पकवान जोड़ सकते हैं।