अपनी छत को बनाएं चाय और कॉफी का बाग, इन पौधों को लगाएं
क्या है खबर?
छत पर चाय और कॉफी का बाग बनाना एक अनोखा और मजेदार विचार है। इससे न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि आप ताजगी भरी चाय और कॉफी का आनंद भी ले सकेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी छत पर आसानी से लगा सकते हैं और जो आपके बाग को हरियाली से भर देंगे। इन पौधों की देखभाल भी आसान है और इनसे लजीज चाय और कॉफी बनेगी।
#1
तुलसी का पौधा
तुलसी का पौधा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तुलसी का पौधा आपकी छत को एक धार्मिक माहौल देगा और इसकी पत्तियां आपकी चाय और कॉफी में स्वाद बढ़ाने का काम करेंगी। इसे लगाने के लिए किसी भी गमले में अच्छी मिट्टी भरकर उसमें तुलसी के बीज बोएं और नियमित पानी देते रहें।
#2
पुदीने का पौधा
पुदीना एक ऐसा पौधा है, जिसका उपयोग आप अपनी चाय या फिर ठंडे पेय बनाने में कर सकते हैं। इसे लगाना बहुत आसान होता है। बस आपको इसका बीज किसी गमले में बोना होगा और नियमित रूप से पानी देना होगा, ताकि यह अच्छी तरह से बढ़ सके। पुदीना की ताजी पत्तियां आपकी चाय या ठंडे पेय को एक नया स्वाद देंगी और आपके बाग को हरियाली से भर देंगी।
#3
लेमन ग्रास का पौधा
लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है, जिससे आप अपनी चाय या फिर ठंडे पेय बना सकते हैं। इसकी खुशबू और स्वाद आपके पेय को खास बना देंगे। इसे लगाने के लिए आपको बस इसके बीज किसी गमले में बोने होंगे और नियमित रूप से पानी देना होगा, ताकि यह अच्छी तरह से बढ़ सके। लेमन ग्रास की ताजी पत्तियां आपकी चाय या ठंडे पेय को एक नया स्वाद देंगी और आपके बाग को हरियाली से भर देंगी।
#4
कॉफी का पौधा
गमले में कॉफी का पौधा उगाना आपके लिए एक अच्छा विचार हो सकता है। ये सदाबहार पौधे उपजाऊ और थोड़ी अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह पनपते हैं और इन्हें तेज धूप की जरूरत होती है। इन्हें अच्छी तरह पानी दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न होने दें। इसके अलावा नमी बनाए रखने के लिए कभी-कभी पत्तियों पर पानी का छिड़काव करते रहें। इसमें हर 2 हफ्ते बाद खाद डालना न भूलें।