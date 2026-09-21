हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग करने से जुड़ी जरूरी बातें

ट्रेकिंग के लिए हिमाचल प्रदेश जाने की है योजना? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 05:04 pm Sep 21, 202605:04 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। यहां की ट्रेकिंग रूट्स पर्यटकों को अनोखे अनुभव प्रदान करती हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित और आनंदमय होगी। आइए आज हम आपको ट्रेकिंग से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।