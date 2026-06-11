अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर जाने की टिप्स

अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर जाने वाले हैं? इन बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 03:12 pm Jun 11, 202603:12 pm

क्या है खबर?

अगर आप अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विचार हो सकता है। यह न केवल आपके कुत्ते को एक्सरसाइज करने का मौका देगा, बल्कि आपके बीच का बंधन भी मजबूत करेगा। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। आइए जानें कि हाइकिंग पर जाने से पहले क्या-क्या करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।