माइक्रोवेव खरीदने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
आजकल माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। यह न केवल खाना गर्म करने में मदद करता है, बल्कि कई अन्य कामों के लिए भी उपयोगी है। अगर आप नया माइक्रोवेव खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप अपने पैसे का सही मूल्य पा सकें। इस लेख में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
#1
माइक्रोवेव के आकार का चयन करें
माइक्रोवेव खरीदते समय सबसे पहले उसके आकार पर ध्यान दें।
छोटे परिवार के लिए 20-25 लीटर का माइक्रोवेव पर्याप्त होता है, जबकि बड़े परिवार के लिए 30 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाला माइक्रोवेव बेहतर रहेगा।
इसके अलावा अगर आप अक्सर बड़े बर्तन जैसे पिज्जा या बेक्ड वस्तुएं बनाते हैं तो बड़ा आकार वाला माइक्रोवेव चुनें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।
#2
पावर और वॉट्स का ध्यान रखें
माइक्रोवेव की पावर और वॉट्स भी अहम होती है। ज्यादा वॉट्स वाला माइक्रोवेव तेजी से खाना पकाने और गर्म करने में मदद करता है।
आमतौर पर 800 से 1200 वॉट्स वाला माइक्रोवेव अच्छा माना जाता है। इससे आपका खाना जल्दी और समान रूप से पकेगा।
अगर आप ज्यादा पावर चाहते हैं तो 1200 वॉट्स या उससे अधिक वाला माइक्रोवेव चुन सकते हैं, जो आपके समय और मेहनत दोनों बचाएगा।
#3
अलग-अलग मोड्स की सुविधा देखें
आजकल बाजार में कई प्रकार के माइक्रोवेव आते हैं, जिनमें अलग-अलग मोड्स उपलब्ध होते हैं जैसे ग्रिल, बेकिंग, रोस्टिंग आदि।
अगर आप इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो ऐसे मॉडल चुनें जिसमें ये सभी मोड्स हों। इससे आप अपने पसंदीदा व्यंजन आसानी से बना सकेंगे और आपके खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा कुछ माइक्रोवेव में ऑटो-कुक प्रीसेट्स भी होते हैं, जो आपके काम को और भी आसान बना सकते हैं।
#4
बिजली की खपत पर ध्यान दें
बिजली की खपत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी बिजली का बिल प्रभावित होगा। आमतौर पर 'A' श्रेणी वाले माइक्रोवेव बिजली की कम खपत करते हैं। इससे आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा।
इसके अलावा ये माइक्रोवेव लंबे समय तक चलते हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं।
इसलिए खरीदारी करते समय बिजली की खपत को प्राथमिकता दें ताकि आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के इसका उपयोग कर सकें।
#5
ब्रांड और वारंटी चेक करें
आखिरी लेकिन सबसे अहम बात ब्रांड और वारंटी चेक करना चाहिए। हमेशा प्रसिद्ध ब्रांड का ही चयन करें क्योंकि उनकी सेवा बेहतर होती है और वे जल्दी समस्याओं का समाधान करते हैं।
इसके अलावा उनके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही माइक्रोवेव पर मिलने वाली वारंटी अवधि भी देखनी चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या आने पर आपको राहत मिल सके।
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही अपना नया माइक्रोवेव चुनें।