कम बजट में अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की है योजना? इन बातों का रखें खास ध्यान

बहुत से लोग विदेश यात्रा का सपना देखते हैं। हालांकि, यह सोचकर रुक जाते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। हालांकि, सही योजना के साथ आप कम बजट में भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कम बजट में विदेश यात्रा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इनकी मदद से आप कम पैसे खर्च करके भी विदेश में आलीशान और अच्छी छुट्टियां बिता सकते हैं।

#1 सबसे पहले तय करें खर्च की सीमा कम बजट में विदेश यात्रा करने के लिए सबसे पहले अपने खर्च की सीमा तय करें। इसके लिए यह जानें कि आपको विदेश में कितने दिन रुकना है और वहां जाने में कितना खर्च आएगा। इसके बाद अपनी अन्य यात्रा संबंधित जरूरतों का भी अनुमान लगाएं, जिनमें ठहरने के स्थान, खान-पान और गतिविधियां शामिल होंगी। इसी दौरान खरीदारी आदि का भी बजट बना लें। इसके बाद ही अपनी विदेश यात्रा की योजना बनाएं।

#2 कम समय में ज्यादा जगहों का करें सफर अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो कम समय में ज्यादा जगहों का सफर करना अच्छा निर्णय होता है। इसके लिए उन देशों का चुनाव करें, जहां कम खर्च में ज्यादा जगहों पर घूम सकते हैं। आप थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, मालदीव्स और तुर्की आदि जैसे देशों का रुख कर सकते हैं। ये देश काफी किफायती होते हैं और कम बजट में भी यहां घूमा जा सकता है।

Advertisement

#3 समय पर करें हवाई यात्रा की बुकिंग कम बजट में विदेश यात्रा करने के लिए हवाई यात्रा की समय पर बुकिंग करना सबसे जरूरी होता है। टिकट की कीमत इस पर निर्भर करती है कि आप उसे कब बुक कर रहे हैं। समय पर टिकट बुक करने से आपको कम कीमत में टिकट मिल सकता है। इसके अलावा उड़ान के समय से भी टिकट का मूल्य कम या ज्यादा हो सकता है। यात्रा से कई महीनों पहले से ही अपनी टिकट बुक कर लें।

Advertisement

#4 खाने के लिए स्थानीय भोजनालय का करें चयन कम बजट में विदेश यात्रा के दौरान खाने के लिए महंगी जगहों के बजाय स्थानीय भोजनालय का चयन करना बेहतर रहता है। स्थानीय भोजनालय में खाने से न केवल आपके पैसे बचेंगे, बल्कि आपको वहां की संस्कृति को अच्छे से समझने में भी मदद मिलेगी। आप जितना हो सके, उतना स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। इससे आप असल स्वाद चखने का मौका पा सकेंगे और किफायती दामों पर बढ़िया भोजन पा सकेंगे।