एस्टोनिया देश के बारे में सुना है? यात्रा कर देखें यहां के अनोखे स्थान

एस्टोनिया बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित एक छोटा-सा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के जरिए सभी का दिल जीत लेता है। यह देश अपने पुराने शहरों, हरे-भरे जंगलों और साफ-सुथरे समुद्र तटों के लिए मशहूर है। एस्टोनिया की यात्रा करने वाले लोग यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकते हैं। इस देश में घूमने के लिए कई अनोखे स्थान हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#1 तल्लिन का पुराना शहर तल्लिन का पुराना शहर एक विश्व धरोहर स्थल है और इसे अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहां की संकरी गलियां, पत्थरों से बनी सड़कें और रंग-बिरंगे घर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पुराने शहर में राउंड टॉवर, कास्केलिया हिल और अलेक्जेंडर नेवस्की कैथेड्रल जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल मौजूद हैं। यहां की यात्रा करने से आपको एस्टोनिया की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखने का मौका मिलेगा।

#2 सॉरेमा द्वीप सॉरेमा द्वीप एस्टोनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां हरे-भरे जंगल, साफ-सुथरे समुद्र तट और शांत झीलें देखने को मिलती हैं। इस द्वीप पर कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि सॉरेमा किला और पवन चक्कियां आदि। यहां की यात्रा करने से आप एस्टोनिया की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हैं, जो आपकी एक अलग दुनिया में ले जाएगी। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श है।

#3 पर्नू पर्नू एस्टोनिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तट और गर्म पानी के लिए जाना जाता है। यहां हर साल हजारों लोग छुट्टियां मनाने आते हैं और खुश हो कर घर लौटते हैं। पर्नू में कई स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पर्नू में कई पार्क, संग्रहालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोचक बना देंगे।

#4 तार्टू विश्वविद्यालय तार्टू विश्वविद्यालय एस्टोनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे 1632 में स्थापित किया गया था। यह अपनी पढ़ाई और शोध कार्यों के लिए मशहूर है। यहां विभिन्न विषयों पर पढ़ाई कराई जाती है और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। तार्टू विश्वविद्यालय में कई पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र भी हैं, जहां छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यहां आपको एस्टोनिया की शिक्षा प्रणाली को करीब से देखने का मौका मिलेगा।