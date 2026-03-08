ग्रीस के इन 5 तटीय गांवों की यात्रा की बनाएं योजना, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें

ग्रीस के तटीय गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर हैं। ये गांव पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देते हैं, जहां वे समुद्र किनारे आराम कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं। यहां के सफेद रंग के घर, नीले रंग की छतें और साफ-सुथरे रास्ते पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप भी ग्रीस के तटीय गांवों की यात्रा करने वाले हैं तो इन 5 जगहों का रुख जरूर करें।

#1 ओलिंपिक गांव (पेलियो) ओलिंपिक गांव पेलियो का एक बहुत ही सुंदर तटीय गांव है। यह गांव अपने खूबसूरत समुद्र तटों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आप समुद्र किनारे आराम कर सकते हैं और स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई पुराने स्थल भी हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव देगी। आप यहां कई सुंदर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं।

#2 नाफ्लियोन (अर्काडिया) नाफ्लियोन एक ऐतिहासिक तटीय गांव है, जो अपनी पुरानी इमारतों और किलों के लिए मशहूर है। यह स्थान अर्गोलिडा क्षेत्र में स्थित है और यहां से एप्रिडा द्वीप भी देखा जा सकता है। नाफ्लियोन में घूमने लायक कई जगहें हैं, जैसे कि पालामिडी किला, मछलीघर और कला दीर्घा आदि। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव देगी। अगर आप इतिहास और प्रकृति, दोनों का आनंद लेना चाहते हैं तो नाफ्लियोन जरूर जाएं।

#3 पर्गा (इपिरोस) पर्गा इपिरोस क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत तटीय गांव है, जो अपने हरे-भरे पहाड़ों और नीले समुद्र के लिए जाना जाता है। यहां आप समुद्र किनारे समय बिता सकते हैं और स्थानीय बाजारों से हस्तनिर्मित सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा पर्गा में कई पुराने स्थल भी हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं और आपको स्थानीय जीवन का अनुभव करवा सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव देगी।

#4 कास्त्रो (सेंट्रोनी) कास्त्रो थेस्सालोनिकी क्षेत्र में स्थित एक अनोखा तटीय गांव है, जो अपनी सफेद रंग की इमारतों और नीले रंग की छतों के लिए मशहूर है। यह गांव समुद्र किनारे स्थित होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी जीवनशैली को समझ सकते हैं। इसके अलावा कास्त्रो में कई छोटे-छोटे कैफे और भोजनालय भी हैं, जहां आप ताजे भोजन का आनंद ले सकते हैं।