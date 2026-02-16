ऐसे बनाएं भारत से थाईलैंड की 5 दिन की यात्रा का प्लान, शानदार रहेगा अनुभव

थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने समुद्र तटों, द्वीपों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप भारत से थाईलैंड की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो 5 दिन का यह यात्रा कार्यक्रम आपके लिए आदर्श हो सकता है। इससे आप थाईलैंड की सभी प्रमुख जगहों का आनंद ले पाएंगे और आपका अनुभव खास होगा।

दिन 1 बैंकॉक पहुंचे और ग्रैंड पैलेस देखें बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जहां आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। यहां का ग्रैंड पैलेस एक प्रमुख आकर्षण है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। इस महल में 1782 से 1925 तक थाईलैंड के राजा रहते थे। यहां का वाट फ्रा केओ (पन्ना बुद्ध मंदिर) भी देखने लायक है। बैंकॉक में आप चाओ फ्राया नदी में नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है।

दिन 2 पटाया जाएं और नॉन्ग नोओच पार्क देखें पटाया एक प्रसिद्ध शहर है, जो अपनी नाइटलाइफ और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां आप नॉन्ग नोओच ट्रोपिकल गार्डन पार्क जा सकते हैं, जो अपने सुंदर बागानों और सांस्कृतिक शो के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहां आप वाट फॉरनकुंज (फॉरनकुंज मंदिर) भी देख सकते हैं, जो अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पटाया में आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और पानी के खेलों का आनंद भी ले सकते हैं।

Advertisement

दिन 3 कोरल आइलैंड घूमने जाएं कोरल आइलैंड पटाया से लगभग 45 मिनट की दूरी पर स्थित एक सुंदर द्वीप है। यहां आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। इस द्वीप के सफेद रेत वाले समुद्र तट और साफ पानी पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। यहां आप आराम से समय बिता सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कोरल आइलैंड की यात्रा आपके थाईलैंड के अनुभव को यादगार बना सकती है।

Advertisement

दिन 4 चियांग माई जाएं और डोई सुथेप मंदिर देखें चियांग माई थाईलैंड का एक प्रमुख शहर है, जो अपने पुराने मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां डोई सुथेप मंदिर जाएं, जो पहाड़ी पर स्थित है और शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर से पूरे शहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा चियांग माई में आप हाथी अभ्यारण्य, रात्रि बाजार और स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। आप एक दिन में यहां घूम सकते हैं।