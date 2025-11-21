शाही शान से हटकर मैसूर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें
क्या है खबर?
कर्नाटक में स्थित मैसूर एक ऐतिहासिक शहर है। यह अपने भव्य महलों, सुंदर बागों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। मैसूर का किला और चामुंडी हिल्स जैसे पर्यटन स्थल यहां की शाही शान को दर्शाते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप प्राचीन कला और वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं। मैसूर में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो आपको शाही ठाठ से हटकर एक अलग अनुभव देंगीं।
#1
चामुंडी हिल्स
चामुंडी हिल्स मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी है। यहां देवी चामुंडेश्वरी का मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए अहम स्थल है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर से पूरे मैसूर शहर का नजारा देखने लायक है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर है, जो आपके दिल को छू जाएगा। इसके अलावा यहां का शांत माहौल भी मन को सुकून देता है।
#2
ब्रिंदावन गार्डन
ब्रिंदावन गार्डन मैसूर से लगभग 30 किलोमीटर दूर कृष्णराजसागर बांध के पास स्थित एक सुंदर बाग है। यह बाग अपने संगीत फव्वारों के लिए मशहूर है, जो शाम के समय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन फव्वारों के साथ-साथ यहां की हरियाली और फूलों की सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह स्थान आदर्श है, जहां आप पिकनिक का आनंद ले सकते हैं।
#3
लोककला मंदिर
लोककला मंदिर मैसूर के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित एक अहम सांस्कृतिक स्थल है। इस मंदिर में कर्नाटक की पारंपरिक कला और संस्कृति को दिखाया जाता है। यहां आप कठपुतली शो, नृत्य प्रदर्शन और लोकगीत सुन सकते हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इसके अलावा यहां की वास्तुकला भी बहुत आकर्षक है, जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाती है। यहां का माहौल और कलात्मक प्रदर्शन आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा।
#4
जया चामराजेंद्र कला गैलरी
जया चामराजेंद्र कला गैलरी मैसूर के किला परिसर में स्थित एक प्रमुख कला संग्रहालय है। इस गैलरी में प्राचीन चित्रकला, मूर्तियां और अन्य कलात्मक वस्तुएं दिखाई गई हैं, जो कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। यहां आपको अलग-अलग प्रकार की भारतीय कला शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यहां की वास्तुकला भी बहुत आकर्षक है, जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाती है। यहां का माहौल और कलात्मक प्रदर्शन बहुत सुंदर है।
#5
रेलवे संग्रहालय
रेलवे संग्रहालय मैसूर शहर में स्थित एक अनोखा संग्रहालय है, जहां आप भारतीय रेलवे इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। इस संग्रहालय में अलग-अलग प्रकार की ट्रेनों, इंजन और रेलवे उपकरणों का संग्रह किया गया है। बच्चों समेत सभी उम्र के लोगों को यह संग्रहालय बहुत पसंद आता है क्योंकि यहां आकर उन्हें भारतीय रेलवे इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहां की प्रदर्शनी और गतिविधियां भी बहुत रोचक हैं।