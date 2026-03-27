कोलकाता घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा यादगार अनुभव

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को पहले 'कलकत्ता' के नाम से जाना जाता था। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहां की गलियां, बाजार, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोलकाता में घूमने के लिए कई स्थान हैं, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगे। आइए कोलकाता की यात्रा के दौरान देखी जाने वाली जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह सफेद संगमरमर से बना स्मारक 1906-1921 के बीच में राजा महाराजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह संग्रहालय भारतीय इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। यहां विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, चित्रकारी और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के चारों ओर फैला हुआ सुंदर बगीचा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां आकर आप भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।

#2 हुगली नदी पर हावड़ा पुल हावड़ा पुल हुगली नदी पर बना एक महत्वपूर्ण पुल है, जो कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ता है। हावड़ा पुल कोलकाता के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां से हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं। इस पुल पर चलना एक अनोखा अनुभव है, जहां से आप नदी का सुंदर दृश्य देख सकते हैं और आसपास की हलचल महसूस कर सकते हैं।

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#3 दक्षिणेश्वर काली मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे रानी वीर लक्ष्मीबाई ने 1847 में स्थापित किया था। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की बनावट बेहद सुंदर है, जिसमें नौ मंजिलें शामिल हैं। यहां मां काली की मूर्ति बेहद आकर्षक दिखती है, जिसे देखकर भक्तों का मन प्रसन्न हो जाता है। यहां आकर आप आध्यात्मिक शांति और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

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#4 एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है, जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी। इस संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियां, चित्रकारी, मूर्तियां आदि प्रदर्शित की गई हैं। यहां आकर आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय की बनावट बेहद आकर्षक है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहां का वातावरण शांतिपूर्ण और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है।