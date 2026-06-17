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पिस्ता या मैकाडामिया नट्स? जानिए इन दोनों में क्या अंतर है
पिस्ता बनाम मैकाडामिया नट्स

पिस्ता या मैकाडामिया नट्स? जानिए इन दोनों में क्या अंतर है

लेखन अंजली
Jun 17, 2026
04:51 pm
क्या है खबर?

मैकाडामिया नट्स और पिस्ता दोनों ही सूखे मेवे हैं और इनका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। हालांकि, इनके पोषक तत्वों और स्वाद में अंतर होता है। पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जबकि मैकाडामिया नट्स में अच्छी चर्बी और विटामिन B1 अधिक होता है। आइए जानते हैं इन दोनों सूखे मेवों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से।

स्वाद

पिस्ता और मैकाडामिया नट्स के स्वाद में है अंतर

पिस्ता का स्वाद हल्का मीठा और नमकीन होता है, जबकि मैकाडामिया नट्स का स्वाद मलाईदार और समृद्ध होता है। अगर आप किसी ऐसे सूखे मेवे का चयन करना चाहते हैं, जो मिठास के साथ नमकीन और कुरकुरेपन से भरपूर हो, तो पिस्ता आपके लिए सही है। दूसरी ओर मैकाडामिया नट्स का स्वाद मक्खन जैसा होता है, जो कई लोगों को पसंद आता है और इसे कई प्रकार की मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है।

पोषण

दोनों सूखे मेवों में पोषक तत्वों की होती है भरपूर मात्रा

पोषक तत्वों की बात करें तो पिस्ता प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी6, विटामिन के और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। यह दिल की सेहत को बढ़ावा देने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, मैकाडामिया नट्स में अच्छी चर्बी, विटामिन B1 और मैग्नीशियम होता है। यह सूखा मेवा दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने और त्वचा की सेहत को बढ़ावा देने में सहायक है।

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आकार

पिस्ता और मैकाडामिया नट्स का आकार है अलग

पिस्ता का आकार छोटा होता है, जिसे खोल से बाहर निकालना मुश्किल नहीं होता। दूसरी ओर, मैकाडामिया नट्स गोल आकार के होते हैं और इन्हें खोल से निकालना भी आसान नहीं है। हालांकि, अगर आप किसी भी सूखे मेवे को खोल से निकालना नहीं चाहते तो पहले इन्हें कुछ देर गर्म पानी में भिगोएं, फिर इन्हें खोल से बाहर निकालें। यह तरीका आपको आसानी से सूखे मेवे का उपयोग करने में मदद करेगा।

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इस्तेमाल

पिस्ता और मैकाडामिया नट्स के इस्तेमाल का तरीका

पिस्ता का इस्तेमाल मिठाइयों, आइसक्रीम, सलाद और स्नैक्स में किया जा सकता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या इसे ग्रेनोला बार्स, कुकीज और ब्रेड में भी मिला सकते हैं। दूसरी ओर, मैकाडामिया नट्स का इस्तेमाल भी मिठाइयों, आइसक्रीम और सलाद में किया जा सकता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या फिर इसे ग्रेनोला बार्स, कुकीज और ब्रेड में भी मिला सकते हैं। ये सूखे मेवे आपके व्यंजनों को खास स्वाद और पोषण प्रदान करते हैं।

कीमत

पिस्ता और मैकाडामिया नट्स की कीमत का अंतर

पिस्ता की कीमत आमतौर पर मैकाडामिया नट्स से कम होती है। हालांकि, दोनों की कीमत अलग-अलग ब्रांड और गुणवत्ता के अनुसार भिन्न हो सकती है। इन सूखे मेवों की कीमत का निर्धारण उनके आकार, गुणवत्ता और मांग के अनुसार होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनकी कीमत की जांच करें और अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करें। यह आपको सही विकल्प चुनने में मदद करेगा।

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