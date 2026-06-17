पिस्ता या मैकाडामिया नट्स? जानिए इन दोनों में क्या अंतर है

इस्तेमाल

पिस्ता और मैकाडामिया नट्स के इस्तेमाल का तरीका

पिस्ता का इस्तेमाल मिठाइयों, आइसक्रीम, सलाद और स्नैक्स में किया जा सकता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या इसे ग्रेनोला बार्स, कुकीज और ब्रेड में भी मिला सकते हैं। दूसरी ओर, मैकाडामिया नट्स का इस्तेमाल भी मिठाइयों, आइसक्रीम और सलाद में किया जा सकता है। आप इसे सीधे खा सकते हैं या फिर इसे ग्रेनोला बार्स, कुकीज और ब्रेड में भी मिला सकते हैं। ये सूखे मेवे आपके व्यंजनों को खास स्वाद और पोषण प्रदान करते हैं।