पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए बनी दवा

पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई दवा, माना जा रहा है इलाज के करीब

लेखन सयाली 06:07 pm Nov 20, 202606:07 pm

क्या है खबर?

पैन्क्रियाटिक कैंसर तब शुरू होता है जब अग्न्याशय यानि पैन्क्रियास में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं। यह बीमारी लाइलाज थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका संभावित इलाज खोज लिया है। एक ऐसी दवा बनाई गई है, जो पैंक्रियास के ट्यूमर को सिकोड़ सकती है और संभावित रूप से इसे खत्म भी कर सकती है। इसे दशकों में कैंसर के इलाज की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।