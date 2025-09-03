घर में पालना चाहते हैं कुत्ता? चुनें ये 5 नस्लें, इनसे घर रहेगा साफ

कुत्तों की कई ऐसी नस्लें हैं, जिनके बाल नहीं झड़ते हैं और ये घर के लिए बेहतरीन होते हैं। इनका न सिर्फ घर में बाल नहीं बिखरते, बल्कि इनके साथ रहने से घर साफ-सुथरा भी रहता है। अगर आप किसी ऐसी नस्ल के कुत्ते को पालने की सोच रहे हैं तो इस लेख में हम आपको पांच ऐसी नस्लों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो घर के लिए अच्छी रहेंगी।

#1 पूडल पूडल एक बहुत ही समझदार और सक्रिय नस्ल है। इनके बाल लंबे और घुंघराले होते हैं, जो इन्हें खास बनाते हैं। ये कुत्ते नियमित रूप से बाल कटवाने की मांग करते हैं, लेकिन इनके बाल नहीं झड़ते हैं। पूडल बहुत ही दोस्ताना और प्यार करने वाले होते हैं, जिससे ये परिवार के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं। इनकी ऊर्जा भी काफी होती है, जिससे इन्हें नियमित व्यायाम की जरूरत होती है।

#2 शिह त्जू शिह त्जू एक छोटी और प्यारी नस्ल है, जिनके बाल भी नहीं झड़ते। ये कुत्ते बहुत ही स्नेही और मिलनसार होते हैं, जिससे इन्हें पालना बहुत आसान होता है। इनकी लंबी और घनी फर इन्हें खास बनाती है, जिसे नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी होता है। शिह त्जू कुत्ते घर के माहौल में जल्दी ढल जाते हैं और परिवार के साथ अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं।

#3 माल्टीज माल्टीज एक छोटी नस्ल है, जिनका शरीर सफेद रंग का होता है। इनके बाल भी नहीं झड़ते, जिससे घर साफ-सुथरा रहता है। माल्टीज बहुत ही प्यार करने वाले और मिलनसार होते हैं, जिससे इन्हें पालना बहुत आसान होता है। इनकी ऊर्जा भी काफी होती है, जिससे इन्हें नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। इनकी छोटी कद-काठी इन्हें घर के माहौल में जल्दी ढलने में मदद करती है।

#4 बसेंजी बसेंजी एक अनोखी नस्ल है, जो बिना भौंके ही अपनी बात कहती है। इनके बाल भी नहीं झड़ते, जिससे घर साफ-सुथरा रहता है। बसेंजी बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय होते हैं, जिससे इन्हें नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। इनकी तेज दौड़ने की क्षमता इन्हें खास बनाती है। बसेंजी कुत्ते घर के माहौल में जल्दी ढल जाते हैं और परिवार के साथ अच्छी तरह से घुलमिल जाते हैं।