घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पेस्तो पास्ता, जानिए इसे बनाने का तरीका
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पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इसे कई तरह से बनाया जा सकता है, जिनमें से एक है पेस्तो पास्ता। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। पेस्तो पास्ता को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए आज हम आपको पेस्तो पास्ता की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
#1
पास्ता उबालें
पेस्टो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें।
जब पानी उबलने लगे तो उसमें आवश्यकतानुसार पास्ता डालें। पास्ता को थोड़ा कच्चा छोड़ते हुए उबालें, ताकि उसका स्वाद बेहतर आए।
आमतौर पर 8-10 मिनट में पास्ता तैयार हो जाता है। इसके बाद पास्ता को छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए।
#2
पेस्तो सॉस बनाएं
पेस्तो सॉस बनाने के लिए एक मिक्सर में ताजा तुलसी के पत्ते, पाइन नट्स (या अखरोट), कद्दूकस किया हुआ चीज और जैतून का तेल डालकर अच्छे से पीसें।
इस मिश्रण को तब तक पीसें जब तक कि यह एक चिकने पेस्ट में न बदल जाए। अगर सॉस बहुत गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा और जैतून का तेल डालकर मिलाएं।
आपका पेस्तो सॉस तैयार हो जाएगा। आप इसमें लहसुन भी शामिल कर सकते हैं।
#3
सब्जियां भूनें
पेस्तो पास्ता में सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम और ब्रोकली जैसी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब एक पैन में थोड़ा जैतून का तेल गर्म करें और उसमें प्याज को सुनहरा होने तक भूनें। फिर शिमला मिर्च, मशरूम और ब्रोकली डालकर कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं।
आप इसमें अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।
#4
पास्ता मिलाएं
अब उबले हुए पास्ता को भुनी हुई सब्जियों में डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि पास्ता पर सब्जियों का स्वाद अच्छे से लग जाए। इसके बाद पेस्तो सॉस को भी पास्ता और सब्जियों में मिलाएं।
ध्यान रखें कि सॉस हर टुकड़े पर बराबर लगे, ताकि हर टुकड़े में एक जैसा स्वाद मिले। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।
इस चरण में आप इसमें चीज और सीजनिंग डाल सकते हैं।