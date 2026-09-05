घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पेस्तो पास्ता, जानिए इसे बनाने का तरीका

अब उबले हुए पास्ता को भुनी हुई सब्जियों में डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि पास्ता पर सब्जियों का स्वाद अच्छे से लग जाए। इसके बाद पेस्तो सॉस को भी पास्ता और सब्जियों में मिलाएं।

ध्यान रखें कि सॉस हर टुकड़े पर बराबर लगे, ताकि हर टुकड़े में एक जैसा स्वाद मिले। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।

इस चरण में आप इसमें चीज और सीजनिंग डाल सकते हैं।