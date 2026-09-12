हर उम्र के लिए सही रहेंगे ये पालतू जानवर, आप भी पालने की बनाएं योजना

युवा लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे पालतू जानवर चुनना चाहिए, जिन्हें कम देखभाल की जरूरत हो। इसके लिए पक्षी, जैसे तोता या कछुआ अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

ये जानवर ज्यादा समय मांगते नहीं और इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। इसके अलावा इन्हें पालने से युवाओं में जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ता है और वे इनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।

वे कुत्ते या बिल्ली भी पाल सकते हैं।