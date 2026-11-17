ज्यादा तैलीय स्कैल्प की ऐसे करें देखभाल

क्या आपका स्कैल्प ज्यादा तैलीय है? इस तरह से रखें अपने बालों का ख्याल

लेखन अंजली 07:02 pm Nov 17, 202607:02 pm

क्या है खबर?

तैलीय स्कैल्प वाले लोग अक्सर सिर में चिपचिपाहट और असहजता महसूस करते हैं। यह समस्या खासकर गर्मियों में अधिक होती है जब पसीना और तैलीय उत्पादन बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार हेयर केयर टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी तैलीय स्कैल्प को नियंत्रित कर सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। सही शैंपू और कंडीशनर का चयन, नियमित धोना, प्राकृतिक उपायों का उपयोग, बालों की देखभाल और खाने-पीने पर ध्यान दें।