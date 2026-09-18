मिश्रित त्वचा वाले लोग अपनाएं ये 5 स्किन केयर टिप्स, चमकेगा चेहरा

मिश्रित त्वचा वालों को हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना चाहिए। यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी देता है।

इसके लिए मुल्तानी मिट्टी, चीनी या ओट्स का उपयोग कर सकते हैं।

इनसे त्वचा की गहराई से सफाई होती है और रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिससे नमी भी मिलती है। ध्यान रखें कि स्क्रब करते समय हल्के हाथों का उपयोग करें ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।