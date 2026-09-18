मिश्रित त्वचा वाले लोग अपनाएं ये 5 स्किन केयर टिप्स, चमकेगा चेहरा
क्या है खबर?
मिश्रित त्वचा वह होती है, जिसमें अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग असर होता है। जैसे, चेहरे पर तैलीय और सूखे हिस्से होते हैं। इस त्वचा की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ सरल और असरदार उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आइए मिश्रित त्वचा की देखभाल के लिए 5 आसान और प्रभावी उपाय जानते हैं ताकि आपकी त्वचा हमेशा चमकदार दिखाई दे।
#1
सही फेसवॉश का चयन करें
मिश्रित त्वचा के लिए ऐसा फेसवॉश चुनें, जो तैलीय और सूखे हिस्सों दोनों की सफाई कर सके।
गुनगुने पानी से चेहरा धोने के बाद हल्का फेसवॉश लेकर चेहरे की हल्के हाथों से मालिश करें और फिर पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ रहेगी और नमी भी बनी रहेगी।
ध्यान रखें कि फेसवॉश बहुत कठोर न हो ताकि त्वचा की प्राकृतिक नमी बनी रहे और किसी भी तरह की जलन न हो।
#2
स्क्रब करना है जरूरी
मिश्रित त्वचा वालों को हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना चाहिए। यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी देता है।
इसके लिए मुल्तानी मिट्टी, चीनी या ओट्स का उपयोग कर सकते हैं।
इनसे त्वचा की गहराई से सफाई होती है और रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिससे नमी भी मिलती है। ध्यान रखें कि स्क्रब करते समय हल्के हाथों का उपयोग करें ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।
#3
मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं
मिश्रित त्वचा वालों को ऐसा मॉइस्चराइजर चुनना चाहिए जो तेल मुक्त हो और जल्दी अवशोषित हो जाए। इससे आपकी त्वचा नमी बनी रहेगी और तैलीय हिस्से पर अतिरिक्त तेल नहीं आएगा।
रोजाना सुबह और शाम के समय मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिल सके और वह स्वस्थ रहे। ध्यान दें कि मॉइस्चराइजर को हल्के हाथों से लगाएं ताकि त्वचा को आराम मिले और वह ताजगी भरी महसूस हो।
#4
धूप से बचाव करें
सूरज की हानिकारक किरणें सभी प्रकार की त्वचा के लिए नुकसानदायक होती हैं, लेकिन मिश्रित त्वचा वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें तैलीय हिस्से पर मुंहासे होने की संभावना अधिक होती है।
इसलिए रोजाना धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन को 20 मिनट पहले चेहरे पर लगाएं ताकि वह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए और आपकी त्वचा सूरज की किरणों से सुरक्षित रहे।
#5
रात में खास देखभाल करें
रात में सोने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह साफ करें और हल्का सा सीरम या तेल लगाएं ताकि रातभर में वह अपनी प्राकृतिक नमी प्राप्त कर सके।
इससे आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी और सुबह उठने पर निखरी हुई दिखेगी।
इस तरह इन सरल उपायों की मदद से आप अपनी मिश्रित त्वचा की सही देखभाल कर सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं।