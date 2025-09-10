इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है हल्दी वाला दूध, जानें कैसे

हल्दी वाला दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इसे पीने से नुकसान हो सकता है। इसका कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं या फिर अन्य पेय पदार्थों के साथ इसका मेल न खाना हो सकता है। आइए जानते हैं कि हल्दी वाले दूध का सेवन किन लोगों के लिए सही नहीं है।

#1 पित्ताशय से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाले लोग पित्ताशय पित्त का भंडार होता है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को पित्ताशय की थैली से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। इसका कारण है कि हल्दी वाला दूध पित्त के स्राव को बढ़ा सकता है, जिससे पित्ताशय की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर किसी को पित्ताशय से जुड़ी कोई समस्या है तो वह इस पेय का सेवन करने से बचें।

#2 खून पतला करने की दवा लेने वाले लोग हल्दी वाले दूध में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो खून के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने की दवा ले रहा है और उसे खून से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। इसका कारण है कि खून पतला करने वाली दवाएं और हल्दी वाला दूध साथ में मिलकर और ज्यादा असर कर सकते हैं, जिससे सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

#3 आयरन की कमी से पीड़ित लोग हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति में आयरन की कमी है तो उसे हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे आयरन की कमी और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि, अगर व्यक्ति में आयरन की कमी नहीं है तो वह दूध में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला सकता है। इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा।

#4 किडनी स्टोन होने पर न पिएं ये दूध हल्दी वाले दूध का सेवन किडनी स्टोन वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि इसमें ऑक्सलेट नामक तत्व होता है, जो किडनी स्टोन को बढ़ा सकता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही यह समस्या है, उन्हें हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए। हालांकि, अगर किसी को किडनी स्टोन नहीं है तो वह इस पेय का सेवन कर सकता है।