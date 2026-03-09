लोगों को हैं विटामिन्स से जुड़े ये 5 भ्रम, जानिए इनकी सच्चाई

विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, विटामिन्स को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं, जिन्हें सच मानकर लोग अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ सामान्य भ्रमों और उनकी सच्चाई जानेंगे ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और किसी भी भ्रम के चक्कर में न पड़ें।

#1 भ्रम- सभी विटामिन्स एक साथ लेने से बेहतर होता है कई लोग मानते हैं कि सभी विटामिन्स एक साथ लेने से ज्यादा फायदा होता है, लेकिन यह सही नहीं है। हर विटामिन का अपना अलग काम होता है और उन्हें सही मात्रा में लेना जरूरी है। अगर आप सभी विटामिन्स एक साथ लेंगे तो कुछ की अधिकता हो सकती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार ही विटामिन्स का सेवन करें और संतुलित आहार पर ध्यान दें।

#2 भ्रम- प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले विटामिन्स और सप्लीमेंट्स में कोई अंतर नहीं होता यह भी एक आम भ्रम है कि प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले विटामिन्स और सप्लीमेंट्स में कोई अंतर नहीं होता। असल में प्राकृतिक विटामिन्स में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को उन्हें बेहतर तरीके से सोखने में मदद करते हैं, वहीं सप्लीमेंट्स में अक्सर केवल एक ही तत्व होता है, जिससे शरीर पर उनका असर कम होता है। इसलिए हमेशा प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले विटामिन्स को प्राथमिकता दें।

Advertisement

#3 भ्रम- रोजाना एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेना जरूरी होता है बहुत से लोग मानते हैं कि रोजाना एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेना जरूरी होता है, जबकि यह सही नहीं है। अगर आपकी खाने की आदतें संतुलित हैं और आप अलग-अलग प्रकार के फल-सब्जियां खाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में विटामिन्स लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन न करें।

Advertisement

#4 भ्रम- विटामिन-C से सर्दी जल्दी ठीक होती है यह भी एक सामान्य भ्रम है कि विटामिन-C से सर्दी जल्दी ठीक होती है। हालांकि, विटामिन-C हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन यह सर्दी को तुरंत ठीक नहीं करता। सर्दी एक वायरल संक्रमण है, जो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त आराम लेना जरूरी है और संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए।