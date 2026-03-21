रोजाना एक्सरसाइज करने से जुड़े इन भ्रमों को सही मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

शारीरिक सक्रियता हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। फिर चाहे यह किसी भी रूप में हो, जैसे रोजाना 30 मिनट टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना। इससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, कई लोग रोजाना एक्सरसाइज करने को लेकर कुछ भ्रम फैलाते हैं। आइए आज हम आपको रोजाना एक्सरसाइज करने से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं।

#1 भ्रम- रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर में होता है दर्द कई लोगों का मानना है कि रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर में दर्द होता ही है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी तकनीक अच्छी है तो आपको दर्द नहीं होगा। हां, अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा या दर्द महसूस हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए, हमेशा सही तरीके का इस्तेमाल करें और अपने शरीर की सुनें।

#2 भ्रम- ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होना यह भी एक सामान्य भ्रम है कि ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होना होता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा पसीना, उतना ज्यादा जली कैलोरी। दरअसल, पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का एक तरीका है, न कि यह संकेतक है कि आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। इसलिए, पसीना की मात्रा पर ध्यान देने के बजाय अपनी शारीरिक गतिविधियों और आहार पर ध्यान दें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

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#3 भ्रम- एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग है जरूरी शायद आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। दरअसल, एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्मअप करना चाहिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेचिंग को ज्यादा देर तक करते हैं तो इससे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए, एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्मअप करें और बाद में स्ट्रेचिंग करें।

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#4 भ्रम- रोजाना एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में होता है दर्द रोजाना एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐसा मानना भी एक भ्रम है। अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर आपकी तकनीक गलत हो सकती है। एक्सरसाइज के दौरान आपको हल्का तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो तो थोड़ी देर आराम करें और अपनी तकनीक पर ध्यान दें।