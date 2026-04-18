पोषक तत्वों से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

पोषक तत्वों से जुड़े कई भ्रम लोगों के बीच फैले हुए हैं, जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं। ये भ्रम अक्सर गलत जानकारी और प्रचार के कारण फैलते हैं। इनसे सही जानकारी न होने पर लोग अपनी सेहत के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। इस लेख में हम कुछ आम पोषण संबंधी भ्रमों और उनकी सच्चाई जानेंगे, जिससे आप सही जानकारी के आधार पर अपने खान-पान की आदतें सुधार सकें।

#1 सभी प्रकार की वसा होती है नुकसानदायक यह सबसे आम भ्रमों में से एक है कि सभी प्रकार की वसा नुकसानदायक होती है। असल में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ वसा जरूरी होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार की वसा हमारे दिल के लिए अच्छी होती हैं और हमारी त्वचा को भी निखारती हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और ये हमारे शरीर के कई कार्यों में मदद करती हैं। इसलिए, संतुलित मात्रा में सही प्रकार की वसा का सेवन करना जरूरी है।

#2 कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं वजन कई लोग मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि साबुत अनाज, फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका सही मात्रा में सेवन करने से वजन पर असर नहीं पड़ता। इसलिए, संतुलित डाइट में सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे।

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#3 सुबह का नाश्ता छोड़ना होता है सही सुबह का नाश्ता छोड़ना स्वास्थ्य के लिए सही माना जाता है, लेकिन यह गलत धारणा है। नाश्ता हमारे दिन की शुरुआत का अहम हिस्सा होता है और यह हमारे शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सही मात्रा में पौष्टिक नाश्ता करने से हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हम पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए, नाश्ते को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसमें फल, दही या ओट्स जैसी पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए।

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#4 नमक खाना सेहत के लिए होता है हानिकारक यह भी एक आम धारणा है कि नमक खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हालांकि, अगर इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए तो यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नमक हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है और शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद करता है। हालांकि, ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप बढ़ सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, ताकि सेहत भी ठीक रहे और खाने का स्वाद भी बना रहे।