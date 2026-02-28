ग्रीन टी से जुड़े इन 4 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी हकीकत

ग्रीन टी एक हर्बल पेय है, जिसको सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, इसके साथ कई भ्रम भी जुड़े हुए हैं, जो लोगों को सही निर्णय लेने नहीं देते। इन भ्रमों को सच मानकर लोग इस पेय से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। हम ग्रीन टी से जुड़े 4 प्रमुख भ्रमों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि ये कितने सही हैं। इससे आप ग्रीन टी का सही उपयोग कर सकेंगे और इसके वास्तविक लाभ जान सकेंगे।

#1 भ्रम- ग्रीन टी पीने से तुरंत घटता है वजन यह सबसे आम भ्रम है कि ग्रीन टी पीने से तुरंत वजन घटता है। सच्चाई यह है कि ग्रीन टी अकेले वजन कम नहीं कर सकती। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के काम करने की गति को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इसके साथ-साथ सही खाना और नियमित कसरत भी जरूरी हैं। बिना सही डाइट और कसरत के सिर्फ ग्रीन टी पर निर्भर रहना गलत होगा। इसे एक स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि मुख्य आधार।

#2 भ्रम- गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रीन टी पीना होता है सुरक्षित यह भी एक भ्रम है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रीन टी पीना सुरक्षित होता है। हालांकि, गर्भवती महिलाओं को कैफीन युक्त पेय कम मात्रा में ही पीने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था में कुछ जड़ी-बूटियों से बनी ग्रीन टी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है, ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।

Advertisement

#3 भ्रम- ग्रीन टी पीने से शरीर रहता है हाइड्रेट बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रीन टी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, जबकि यह पूरी तरह सच नहीं है। ग्रीन टी में कैफीन होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और सेहत भी बेहतर रहती है। केवल ग्रीन टी पर निर्भर रहना गलत होगा। सही खाना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी होता है, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे।

Advertisement