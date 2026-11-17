मूंगफली बनाम अखरोट

मूंगफली बनाम अखरोट: जानिए इनमें से किसका सेवन है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

लेखन अंजली 02:16 pm Nov 17, 202602:16 pm

क्या है खबर?

सूखे मेवे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि ये कई जरूरी तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें से अखरोट और मूंगफली भी हैं, जो कि कई अहम पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। हालांकि, अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनने में उलझन में हैं तो आइए आज हम आपको इन सूखे मेवों की पोषक तत्वों की तुलना और सेहत के लिए फायदों के बारे में बताते हैं।