रात में बाइक चलाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, यात्रा होगी सुरक्षित
क्या है खबर?
रात के समय बाइक चलाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हो। इसके लिए सही तरीके से बाइक चलाना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप रात में बाइक चलाते समय सुरक्षित रह सकते हैं और आपकी यात्रा आरामदायक भी हो सकती है।
#1
बाइक की लाइट्स का करें इस्तेमाल
रात में बाइक चलाते समय सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि आपकी बाइक की लाइट्स सही तरीके से काम कर रही हों। हेडलाइट्स और पीछे की लाइट्स दोनों ही साफ और तेज होनी चाहिए ताकि आगे और पीछे का रास्ता साफ दिखे।
इसके अतिरिक्त अगर आपकी बाइक पर अतिरिक्त लाइट्स लगाई जा सकती हैं तो उनका भी इस्तेमाल करें। इससे न केवल खुद को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि सामने वाले वाहन चालकों को भी देखने में आसानी होगी।
#2
गति पर दें ध्यान
रात में बाइक चलाते समय गति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार से चलने पर आपको अचानक आने वाली बाधाओं या मोड़ों पर नियंत्रण पाने में मुश्किल हो सकती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप सीमित गति में ही यात्रा करें। इसके अलावा गति को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक का सही इस्तेमाल करें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।
इससे आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी।
#3
हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनें
रात में बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें क्योंकि यह आपके सिर को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा गले में कपड़ा, हाथों में दस्ताने और पैरों पर लंबी पैंट्स पहनें।
ये सभी चीजें आपकी सुरक्षा में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त अगर संभव हो तो चमकीले कपड़े या जैकेट भी पहनें, जिससे आप रात में आसानी से देख सकें और अन्य वाहन चालक आपको आसानी से देख सकें।
#4
सड़क के किनारे लगे संकेतों का पालन करें
रात में बाइक चलाते समय सड़क के किनारे लगे सभी संकेतों का पालन करें। इनमें गति सीमा, एकतरफा मार्ग, पार्किंग आदि शामिल होते हैं।
इनका पालन करने से न केवल आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी बल्कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर कोई नया संकेत लगा हो तो उसे ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार अपनी बाइक चलाएं। इससे आपकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी।
#5
मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें
रात में बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको किसी कारणवश फोन करना जरूरी हो तो पहले गाड़ी रोक लें और फिर फोन करें।
इससे न केवल आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी बल्कि आप अन्य वाहनों के लिए भी परेशानी का कारण नहीं बनेंगे।
इसके अलावा अगर संभव हो तो रात के समय में कॉलर आईडी और संदेश सूचनाएं बंद रखें ताकि आपको कम से कम ध्यान भटकाने वाले तत्वों का सामना करना पड़े।