रात में बाइक चलाते समय सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि आपकी बाइक की लाइट्स सही तरीके से काम कर रही हों। हेडलाइट्स और पीछे की लाइट्स दोनों ही साफ और तेज होनी चाहिए ताकि आगे और पीछे का रास्ता साफ दिखे।

इसके अतिरिक्त अगर आपकी बाइक पर अतिरिक्त लाइट्स लगाई जा सकती हैं तो उनका भी इस्तेमाल करें। इससे न केवल खुद को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि सामने वाले वाहन चालकों को भी देखने में आसानी होगी।