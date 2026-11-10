अस्थमा से ग्रस्त बच्चों की देखभाल करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

बच्चे का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर में धूल-मिट्टी, धुआं, पॉलिश आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। घर की सफाई नियमित रूप से करें और हवा साफ रखने के लिए उपाय करें।

इसके अलावा गीले कपड़े और फर्श का उपयोग करें ताकि धूल न उड़ सके। साथ ही बच्चों को पालतू जानवरों से दूर रखें क्योंकि उनकी फर भी अस्थमा को बढ़ा सकती है। इस तरह की सावधानी बरतने से बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।