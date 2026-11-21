भारत सरकार ने बच्चों के लिए एक निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें जन्म से लेकर पांच साल तक के बच्चों को कौन-कौन से टीके लगवाने चाहिए, इसका विवरण शामिल है।

इन निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे हर उम्र में सही मात्रा में टीके प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि सभी टीके सही समय पर और सही तरीके से लगाए जाएं ताकि बच्चों को अधिकतम सुरक्षा मिल सके।