शिशु को नहलाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
शिशु को नहलाना एक अहम काम है, जिसमें सही तरीके और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उन्हें सही तरीके से नहलाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जो आपके शिशु को नहलाने के दौरान मददगार साबित होंगे, जिससे आप इस काम को और भी आसान बना सकें।
#1
सही समय चुनें
शिशु को नहलाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस समय शिशु आराम से होते हैं और उन्हें नहलाने में कोई परेशानी नहीं होती।
इसके अलावा गर्मियों में दोपहर का समय भी अच्छा हो सकता है जब तापमान थोड़ा कम हो। ध्यान रखें कि शिशु को नहलाने से पहले और बाद में कमरे का तापमान भी ठीक होना चाहिए ताकि उन्हें ठंड या गर्मी न लगे।
#2
पानी का तापमान जांचें
शिशु को नहलाने के लिए पानी का तापमान सही होना चाहिए। बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने कलाई या कोहनी से पानी को छूकर देखें। पानी का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसे आप आरामदायक महसूस करें, न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा।
इसके अलावा आप एक छोटे से बाथ थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं, जो सही तापमान बताने में मदद करेगा।
#3
शिशु के नहाने के स्थान को सुरक्षित बनाएं
शिशु के नहाने के स्थान को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। बाथटब को अच्छे से साफ रखें और उसमें कोई फिसलन न हो इसके लिए एंटी-स्लिप मैट का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा शिशु को कभी अकेला न छोड़ें और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखें। अगर संभव हो तो शिशु को नहलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लें ताकि दोनों को सहारा मिले।
#4
सही साबुन और शैंपू चुनें
शिशु के लिए खासतौर से बने साबुन और शैंपू का इस्तेमाल करें, जो उनकी नाजुक त्वचा को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसे उत्पाद चुनें जो बिना किसी हानिकारक रसायनों के बने हों और उनकी त्वचा को नमी प्रदान करें।
इसके अलावा आप प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, जो शिशु की त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं। ध्यान दें कि उत्पादों की गंध हल्की होनी चाहिए ताकि शिशु को कोई असुविधा न हो।
#5
सुखाने का तरीका अपनाएं
शिशु को नहलाने के बाद उन्हें मुलायम तौलिये से धीरे-धीरे सुखाएं। ध्यान रखें कि तौलिये बहुत कठोर न हों क्योंकि इससे उनकी त्वचा पर असर पड़ सकता है।
सबसे अच्छा होगा अगर आप सूखे मुलायम कपड़े जैसे सूती चादर या मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें, जो उनकी त्वचा को आरामदायक महसूस कराएं।
इन सरल लेकिन अहम सुझावों की मदद से आप अपने शिशु को सुरक्षित तरीके से नहा सकते हैं।