शिशु को नहलाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

शिशु को नहलाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस समय शिशु आराम से होते हैं और उन्हें नहलाने में कोई परेशानी नहीं होती।

इसके अलावा गर्मियों में दोपहर का समय भी अच्छा हो सकता है जब तापमान थोड़ा कम हो। ध्यान रखें कि शिशु को नहलाने से पहले और बाद में कमरे का तापमान भी ठीक होना चाहिए ताकि उन्हें ठंड या गर्मी न लगे।