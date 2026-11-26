पवनमुक्तासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की पीठ दर्द, पेट दर्द या घुटने से जुड़ी कोई समस्या है तो इस आसन को न करें।

गर्भवती महिलाएं भी इस आसन को करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। किसी भी नए योगासन को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

इन सावधानियों का पालन करके आप पवनमुक्तासन का सही तरीके से अभ्यास कर सकते हैं और इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।