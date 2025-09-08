बच्चों को नए खाने की आदत डालने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स

बच्चों को नए खाने की चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब वे खाने में नखरे करते हों। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके के बारे में जानेंगे, जो बच्चों को नए खाने की चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने बच्चे को पोषण से भरपूर आहार देने में मदद कर सकते हैं।

#1 रंग-बिरंगे व्यंजन बनाएं बच्चों को रंग-बिरंगे और आकर्षक दिखने वाले व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। आप अपने खाने में अलग-अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गाजर, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च आदि का उपयोग करके सलाद बना सकते हैं या शेक में विभिन्न रंगों के फलों का मिश्रण कर सकते हैं। इससे न केवल खाना देखने में अच्छा लगेगा बल्कि बच्चे भी इसे आसानी से खा लेंगे और नए स्वादों का आनंद ले पाएंगे।

#2 खेल-खेल में सिखाएं बच्चों को नए खाने की चीजें आजमाने के लिए खेल-खेल में सिखाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप उन्हें अपनी प्लेट पर अलग-अलग आकार और रंग की सब्जियां देकर पूछ सकते हैं कि वे कौन-सी सब्जी सबसे पहले खाना चाहेंगे। इसके अलावा आप उन्हें खाना बनाते समय भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों को काटने या सलाद बनाने में उनकी मदद लें। इससे उनका ध्यान भटका रहेगा और वे नया खाना खुशी-खुशी खा लेंगे।

#3 छोटे-छोटे हिस्से दें बच्चों को छोटे-छोटे हिस्से देकर नए खाने की चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करें। बड़े हिस्से देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं या खाने में अनिच्छा दिखाते हैं। इसलिए शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे हिस्से दें ताकि वे आसानी से खा सकें और धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकें। इसके अलावा छोटे हिस्से देने से वे नए स्वादों का आनंद ले पाएंगे और धीरे-धीरे नए खाने की आदत डाल सकेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

#4 कहानी सुनाएं बच्चों को खाने में रुचि दिलाने के लिए कहानियों का सहारा लें। आप उन्हें बता सकते हैं कि किसी खास फल या सब्जी की कहानी क्या है, इससे उनका ध्यान उस खाने पर केंद्रित होगा। उदाहरण के लिए, आप बता सकते हैं कि गाजर आंखों के लिए फायदेमंद होती है या पालक खाने से ताकत मिलती है। इस तरह की कहानियों से बच्चे नए खाने की चीजों को आजमाने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं।