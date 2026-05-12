पन्ना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी है फायदेमंद, जानिए इसके 5 रेसिपी

पन्ना एक ऐसा पेय है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करता है। आम पन्ना, पुदीने का पन्ना, खजूर का पन्ना, खट्टा-मीठा पन्ना और मसाला पन्ना जैसे कई प्रकार के पन्ना हैं। इन सभी पन्नों में इस्तेमाल होने वाले मुख्य सामग्री आम, पुदीना, खजूर, नींबू और मसाले हैं। आइए आज हम आपको इन 5 तरह के पन्ने की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 आम का पन्ना आम का पन्ना बनाने के लिए, कच्चे आम, पानी, चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर की जरूरत लगेगी। सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रिज में रखें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह काफी स्वादिष्ट होता है।

#2 पुदीने का पन्ना पुदीने का पन्ना बनाने के लिए ताजा पुदीना, नींबू का रस, चीनी, पानी और काला नमक रखें। सबसे पहले ताजे पुदीने की पत्तियों को मिक्सर में डालकर पीस लें, फिर इसमें नींबू का रस, चीनी और काला नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इसे फ्रिज में कुछ देर रखने के बाद ठंडा-ठंडा परोसें। यह पन्ना पाचन को सुधारने, रक्त संचार को बढ़ाने और त्वचा को ताजगी प्रदान करने में मदद कर सकता है।

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#3 खजूर का पन्ना खजूर का पन्ना बनाने के लिए खजूर, पानी, काला नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस और काला नमक लें। फिर सबसे पहले खजूर को पानी में उबालें और फिर इसका गूदा निकाल लें। अब इसमें काला नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस और ठंडा पानी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इसे फ्रिज में कुछ देर रखने के बाद ठंडा-ठंडा परोसें। यह पन्ना ऊर्जा देने, पाचन को सुधारने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है।

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#4 खट्टा-मीठा पन्ना खट्टा-मीठा पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम, नींबू का रस, चीनी, पानी और काला नमक लें। फिर सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। अब इसमें नींबू का रस, चीनी और काला नमक मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इसे फ्रिज में कुछ देर रखने के बाद ठंडा-ठंडा परोसें। यह पन्ना पाचन को सुधारने, ऊर्जा देने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है।