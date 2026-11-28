पैकेज्ड मिनरल वॉटर बनाम RO का पानी

पैकेज्ड मिनरल वॉटर या RO का पानी, सेहत के लिए कौन-सा है बेहतर?

लेखन सयाली 12:46 pm Nov 28, 202612:46 pm

क्या है खबर?

आजकल बाजार में कई तरह के पानी उपलब्ध हैं, जिनमें पैकेज्ड मिनरल वॉटर और RO का पानी भी शामिल हैं। इन दोनों में से कौन-सा पानी सेहत के लिए बेहतर है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इस लेख में हम इन दोनों प्रकार के पानी की विशेषताओं, फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, ताकि आप अपनी सेहत के लिए सही विकल्प चुन सकें और सुरक्षित पानी का सेवन कर सकें।