पैकेज्ड मिनरल वॉटर या RO का पानी, सेहत के लिए कौन-सा है बेहतर?
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के पानी उपलब्ध हैं, जिनमें पैकेज्ड मिनरल वॉटर और RO का पानी भी शामिल हैं। इन दोनों में से कौन-सा पानी सेहत के लिए बेहतर है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इस लेख में हम इन दोनों प्रकार के पानी की विशेषताओं, फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, ताकि आप अपनी सेहत के लिए सही विकल्प चुन सकें और सुरक्षित पानी का सेवन कर सकें।
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पैकेज्ड मिनरल वॉटर का चयन क्यों करें?
पैकेज्ड मिनरल वॉटर प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और इसमें प्राकृतिक खनिज होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यह पानी बिना किसी कृत्रिम प्रक्रिया के तैयार किया जाता है और इसमें बैक्टीरिया और वायरस नहीं होते।
इसके अलावा पैकेज्ड मिनरल वॉटर का पीएच स्तर संतुलित होता है, जिससे यह पेट के लिए सही होता है। इसके सेवन से शरीर को जरूरी खनिज मिलते हैं, जो सेहत को बढ़ावा देते हैं।
#2
RO पानी कैसे तैयार होता है?
RO का पानी एक विशेष तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिसमें पानी को फिल्टर किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद गंदगी, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व हट जाएं।
यह प्रक्रिया पानी को साफ और सुरक्षित बनाती है, लेकिन कभी-कभी इसमें कुछ खनिज भी हट जाते हैं। इसके अलावा RO के पानी का पीएच स्तर संतुलित नहीं होता, जिससे इसे पेट के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
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पैकेज्ड मिनरल वॉटर के फायदे
पैकेज्ड मिनरल वॉटर में प्राकृतिक खनिज होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं।
यह पानी पचाने में आसान होता है और इसमें बैक्टीरिया और वायरस नहीं होते, जिससे यह सुरक्षित रहता है। इसलिए, अगर आप प्राकृतिक तत्वों से भरपूर और सुरक्षित पानी चाहते हैं तो पैकेज्ड मिनरल वॉटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
#4
RO के पानी के फायदे
RO का पानी बैक्टीरिया मुक्त होता है और इसमें गंदगी आदि हटाई जाती है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। यह पानी कई हानिकारक रसायनों, जैसे क्लोरीन आदि को भी हटाता है।
इसके अलावा RO के पानी का स्वाद ताजगी भरा होता है, जो प्यास बुझाने में मददगार हो सकता है। अगर आप एक ऐसा पानी चाहते हैं, जो गंदगी रहित हो तो RO का पानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
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दोनों प्रकार के पानी के नुकसान
पैकेज्ड मिनरल वॉटर महंगा होता है और इसकी बोतलें प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं। इसके अलावा इसका स्वाद हर जगह एक जैसा नहीं होता, जिससे कभी-कभी असुविधा हो सकती है।
RO के पानी में कुछ जरूरी खनिज हट जाते हैं, जो सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा अगर फिल्टर सही तरीके से काम न करे तो इसमें फ्लोराइड आदि जैसे हानिकारक तत्व आ सकते हैं।