हिमाचल प्रदेश की यात्रा के लिए इन 5 चीजों को जरूर करें पैक

हिमाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु होती है, खासकर सर्दियों में। इसलिए यहां जाने वाले लोगों को गर्म कपड़े जरूर साथ रखने चाहिए।

जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने आपके लिए बहुत जरूरी हैं ताकि आप ठंड से बच सकें। इसके अलावा ऊनी स्कार्फ और टोपी भी ले जाना न भूलें, जो आपको और भी गर्म रखेंगे।

अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वहां की ठंडी हवा और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए और भी गर्म कपड़े पहनें।