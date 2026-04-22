घर पर आसानी से उगाए जा सकते हैं ऑइस्टर मशरूम, जानिए तरीका

ऑइस्टर मशरूम एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं। यह मशरूम न केवल खाने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे उगाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको ऑइस्टर मशरूम उगाने के लिए जरूरी सभी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने घर पर ही ताजे और स्वादिष्ट ऑइस्टर मशरूम उगा सकें। आइए जानते हैं कि ऑइस्टर मशरूम उगाने के लिए क्या-क्या करना होगा।

#1 सही जगह चुनें ऑइस्टर मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह चुननी होगी। मशरूम को बढ़ने के लिए ठंडी और नम जगह चाहिए होती है। आपके घर का कोई ऐसा कोना जहां पर धूप न आती हो, लेकिन नमी बनी रहे, वो सबसे अच्छा रहेगा। आप बेसमेंट, बाथरूम या फिर रसोई का कोई कोना चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि जगह हवादार हो ताकि मशरूम को हवा मिल सके और वे अच्छे से बढ़ सकें।

#2 सामग्री तैयार करें ऑइस्टर मशरूम उगाने के लिए आपको सही सामग्री तैयार करनी होगी। इसके लिए आप सूखे पत्ते, भूसी, रोटी के टुकड़े या फिर कॉफी के अवशेष का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर पानी में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इन्हें किसी साफ कपड़े से ढककर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे सामग्री में नमी बनी रहेगी और मशरूम के बीज लगाने के लिए तैयार हो जाएगा।

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#3 बीज लगाएं जब आपकी सामग्री तैयार हो जाए तो उसमें ऑइस्टर मशरूम के बीज डालें। बीज को सामग्री में अच्छे से मिलाएं ताकि हर हिस्से में समान रूप से फैले। ध्यान रखें कि बीज बहुत गहरे न लगाएं क्योंकि इससे मशरूम उगने में मुश्किल होगी। बीज लगाने के बाद सामग्री को किसी साफ कपड़े से ढक दें ताकि वह नमी बनाए रख सके और मशरूम अच्छे से बढ़ सकें। इससे आपके मशरूम जल्दी तैयार होंगे।

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#4 पानी दें मशरूम के बीज लगाने के बाद नियमित रूप से पानी दें ताकि सामग्री नम बनी रहे, लेकिन ध्यान रखें कि पानी अधिक न दें क्योंकि इससे सड़न हो सकती है। आप स्प्रे बोतल का उपयोग करके हल्का पानी छिड़क सकते हैं। इससे नमी बनी रहेगी और मशरूम अच्छे से बढ़ सकेंगे। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इससे आपके मशरूम जल्दी तैयार होंगे।