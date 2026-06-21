रात को सोने से पहले बालों की देखभाल से जुड़ी इन 5 आदतों को अपनाएं

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हाइड्रेटिंग हेयर मास्क लगाएं

सप्ताह में एक बार हाइड्रेटिंग हेयर मास्क लगाना आपके बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह मास्क आपके बालों को गहराई से पोषण देता है, जिससे वे मुलायम और चमकदार बनते हैं। आप बाजार से खरीदे गए या घर पर बने मास्क का उपयोग कर सकते हैं। घर पर बने मास्क में एवोकाडो, शहद या एलोवेरा जेल का उपयोग किया जा सकता है। इसे रात के वक्त लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर साफ कर लें।