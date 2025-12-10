दूल्हे के भाई को शादी के लिए चुनने चाहिए ये शानदार आउटफिट, सभी करेंगे तारीफ

शादी का सीजन आते ही हर कोई अपने लुक को खास बनाने की तैयारी में जुट जाता है। दूल्हे के भाई होने के नाते आपको भी खास दिखना चाहिए। इसके लिए सही कपड़े चुनना सबसे जरूरी है, ताकि आप पूरे समारोह में अलग और स्टाइलिश नजर आ सकें। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे आउटफिट के सुझाव देंगे, जिन्हें पहनकर आप अपने भाई की शादी की रौनक बन जाएंगे।

#1 शेरवानी के साथ धोती शेरवानी और धोती का मेल हमेशा ही शाही अंदाज देता है। यह पोशाक न केवल पारंपरिक होती है, बल्कि इसमें एक अलग ही राजसी झलक मिलती है। शेरवानी की कढ़ाई और बनावट इसे और भी खास बनाती है। आप भाई की शादी के लिए कढ़ाई वाली भारी शेरवानी चुन सकते हैं और उसे गोल्डन रंग की धोती के साथ पेयर कर सकते हैं। पैरों में पारंपरिक जूते पहनकर लुक को पूरा करें।

#2 कुर्ता-पायजामा के साथ जैकेट कुर्ता-पायजामा के साथ जैकेट एक बेहतरीन पारंपरिक आउटफिट हो सकता है, जो भाई की शादी के लिए बिलकुल सही रहेगा। यह आपको आरामदायक महसूस कराएगा और स्टाइलिश लुक भी देगा। कुर्ते की लंबाई और डिजाइन पर ध्यान दें, ताकि यह आपके शरीर पर अच्छे से फिट हो और अलग लगे। पायजामे का रंग और पैटर्न आपके कुर्ते से मेल खाना चाहिए, ताकि दोनों परिधान एक साथ जाचें। इसके ऊपर बिना आस्तीन या लंबी आस्तीन वाली जैकेट लेयर करें।

#3 बंधगला कुर्ता-पायजामा बंधगला कुर्ता-पायजामा एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक पोशाक है, जो आपको खास महसूस कराएगी। बंधगला डिजाइन में कढ़ाई और बॉर्डर का काम ज्यादा होता है, जिससे यह पोशाक और भी आकर्षक बनती है। इस तरह की नेकलाइन इन दिनों बहुत चलन में है, जो हर लंबाई वाले पुरुष पर अच्छी लगती है। इस प्रकार की पोशाक पहनकर आप पूरे समारोह में सबसे अलग और खास दिख सकते हैं।

