OTG, माइक्रोवेव बनाम एयर फ्रायर

OTG, माइक्रोवेव या एयर फ्रायर? जानिए इनमें से खाना बनाने के लिए कौन-सा है बेहतरीन उपकरण

लेखन सयाली 02:55 pm Jun 20, 202602:55 pm

क्या है खबर?

आजकल रसोई के लिए कई ऐसे उपकरण मौजूद हैं, जो खाना बनाने को आसान और मजेदार बनाते हैं। इनमें से OTG, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन तीनों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से खाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इनमें से कौन-सा खाना बनाने के लिए बेहतरीन है तो आइए इन तीनों की खूबियां और कमियां जानते हैं, ताकि आप सही चुनाव कर सकें।