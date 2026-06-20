OTG, माइक्रोवेव या एयर फ्रायर? जानिए इनमें से खाना बनाने के लिए कौन-सा है बेहतरीन उपकरण
क्या है खबर?
आजकल रसोई के लिए कई ऐसे उपकरण मौजूद हैं, जो खाना बनाने को आसान और मजेदार बनाते हैं। इनमें से OTG, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन तीनों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से खाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इनमें से कौन-सा खाना बनाने के लिए बेहतरीन है तो आइए इन तीनों की खूबियां और कमियां जानते हैं, ताकि आप सही चुनाव कर सकें।
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OTG की खूबियां और कमियां
OTG यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर का इस्तेमाल बेकिंग के लिए किया जाता है। इससे आप ब्रेड टोस्ट, पिज्जा और बेक्ड व्यंजन आसानी से बना सकते हैं। OTG की सबसे बड़ी खासियत है कि यह धीरे-धीरे गर्म करता है, जिससे खाना अच्छे से पकता है। हालांकि, OTG की एक कमी है कि इसमें खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले से ही इसे गर्म करना पड़ता है।
#2
माइक्रोवेव की खूबियां और कमियां
माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना गर्म करने से लेकर पकाने तक में मदद करता है। इसमें आप भाप में पकाई गई सब्जियां, चावल, पास्ता और यहां तक कि केक भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव की सबसे बड़ी खासियत है कि यह जल्दी गर्म होता है और समय की बचत करता है। हालांकि, माइक्रोवेव की एक कमी है कि कुछ व्यंजन, जैसे कि पिज्जा या बेक्ड व्यंजन इसमें अच्छे से नहीं बनते हैं।
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एयर फ्रायर की खूबियां और कमियां
एयर फ्रायर एक नया उपकरण है, जो बिना तेल के तली चीजें बनाने में मदद करता है। इसमें आप आलू के चिप्स, समोसे और पकौड़े जैसी चीजें बना सकते हैं। एयर फ्रायर की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सेहतमंद विकल्प प्रदान करता है और कम कैलोरी में तली चीजें बनाता है। हालांकि, एयर फ्रायर की एक कमी है कि इसमें कुछ व्यंजन, जैसे कि केक या कुकीज अच्छे से नहीं बनते हैं।
#4
तीनों में से किसका चुनाव होगा बेहतर?
अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों में से कौन-सा उपकरण चुनना चाहिए? अगर आप बेकिंग पसंद करते हैं तो OTG आपके लिए सही रहेगा। वहीं, अगर आप रोजमर्रा के खाने को गर्म करने या पकाने के लिए एक तेज उपकरण चाहते हैं तो माइक्रोवेव बेहतर विकल्प हो सकता है। एयर फ्रायर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो सेहतमंद विकल्प पसंद करते हैं और कम कैलोरी वाला खाना बनाना चाहते हैं।
#5
बजट और जगह पर भी दें ध्यान
इन तीनों की कीमतें अलग-अलग होती हैं। OTG आमतौर पर सबसे महंगा होता है, जबकि एयर फ्रायर और माइक्रोवेव सस्ते आते हैं। इसके अलावा आपके किचन में कितनी जगह उपलब्ध है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। OTG और एयर फ्रायर, दोनों को इस्तेमाल करने के बाद स्टोर करना पड़ता है, जबकि माइक्रोवेव हमेशा रखा जा सकता है। इस प्रकार आप अपनी जरूरतों और बजट के अनुसार इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं।