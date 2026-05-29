ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। इससे सामान खरीदना आसान हो जाता है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं। कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सावधानी नहीं बरतते, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सुरक्षित रह सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

#1 सुरक्षित वेबसाइट का चयन करें ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे पहले सुरक्षित वेबसाइट का चयन करें। हमेशा ऐसी वेबसाइट्स का ही चयन करें, जिनका सुरक्षा प्रमाणपत्र हो और जो सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करती हों। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा वेबसाइट की रेटिंग और समीक्षाएं भी देखें ताकि आपको पता चले कि यह वेबसाइट भरोसेमंद है या नहीं। अनजान या कम रेटिंग वाली वेबसाइट से खरीदारी करने से बचें।

#2 व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर आदि केवल उन्हीं वेबसाइट्स पर साझा करें, जिन पर आपका भरोसा हो। अगर कोई वेबसाइट आपसे बहुत अधिक जानकारी मांगती है तो उसे नजरअंदाज करें। इसके अलावा किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से बचें क्योंकि ये धोखाधड़ी हो सकते हैं, जो आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतें।

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#3 भुगतान विधि का चयन सोच-समझकर करें ऑनलाइन खरीदारी करते समय भुगतान विधि का चयन सोच-समझकर करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें धोखाधड़ी होने पर आपको धन वापसी मिल सकती है, वहीं डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सतर्क रहें और अपने पासवर्ड्स को सुरक्षित रखें। इसके अलावा सुरक्षित भुगतान विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी जानकारी को सुरक्षित रखते हुए आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं।

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#4 पासवर्ड सुरक्षा का ध्यान रखें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग खातों के लिए मजबूत पासवर्ड रखें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। आसान पासवर्ड्स जैसे कि जन्मदिन या नाम आदि का उपयोग न करें। इसके अलावा दो-चरण सुरक्षा का उपयोग करें ताकि आपकी जानकारी और खाते को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। अपने पासवर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड प्रबंधक ऐप्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए सुरक्षित पासवर्ड्स उत्पन्न करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं।