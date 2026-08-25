कसावु साड़ी खरीदने जा रही हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
केरलम में मनाए जाने वाला ओणम का त्योहार 16 अगस्त से शुरू है और 26 अगस्त को इसका अंतिम दिन है। इस त्योहार पर महिलाएं कसावु साड़ी पहनती हैं। कसावु साड़ी सफेद रंग की होती है, जो केरलम की संस्कृति का प्रतीक है। अगर आप इस त्योहार पर कसावु साड़ी खरीदने जा रही हैं तो आइए आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप सही साड़ी का चयन कर सकती हैं।
#1
कपड़े की गुणवत्ता पर दें ध्यान
कसावु साड़ी खरीदते समय सबसे पहले कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बाजार में कई प्रकार की कसावु साड़ियां उपलब्ध होती हैं, जिनमें रेशम और सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है।
रेशम की कसावु साड़ियां सबसे महंगी होती हैं, जबकि सूती कपड़े की कसावु साड़ियां सस्ती होती हैं। अगर आप आरामदायक और हल्की साड़ी चाहती हैं तो सूती कपड़े की कसावु साड़ी चुन सकती हैं।
#2
डिजाइन और बॉर्डर का चयन करें
कसावु साड़ी के डिजाइन और बॉर्डर का चयन करना भी जरूरी है। पारंपरिक कसावु साड़ी की बॉर्डर सुनहरे रंग की होती है, जो इसे शाही लुक देती है।
हालांकि, आजकल बाजार में अलग-अलग डिजाइन और रंगों में बॉर्डर वाली कसावु साड़ियां भी मिलती हैं। आप अपनी पसंद और अवसर के अनुसार बॉर्डर का चयन कर सकती हैं।
अगर आप साधारण लुक चाहती हैं तो पतली बॉर्डर वाली साड़ी चुनें, जबकि शाही लुक के लिए चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी बेहतर है।
#3
लंबाई और चौड़ाई पर ध्यान दें
कसावु साड़ी की लंबाई और चौड़ाई भी अहम होती है। आमतौर पर कसावु साड़ियों की लंबाई 6 मीटर होती है, जिसमें पल्लू शामिल होता है।
अगर आप लंबे पल्लू वाली कसावु साड़ी पसंद करती हैं तो उसकी लंबाई पर ध्यान दें। इसके अलावा साड़ी की चौड़ाई भी मायने रखती है।
चौड़ी साड़ियां पहनने में आरामदायक होती हैं, जबकि पतली साड़ियां थोड़ी मुश्किल होती हैं। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार साड़ी की लंबाई और चौड़ाई चुनें।
#4
स्थानीय बाजार पर भरोसा करें
कसावु साड़ी खरीदते समय स्थानीय बाजार पर भरोसा करना बेहतर होता है। केरल में कई प्रसिद्ध दुकानें हैं, जहां अच्छी गुणवत्ता वाली कसावु साड़ियां मिलती हैं।
इन दुकानों पर जाकर आप न केवल सही साड़ी चुन सकेंगी बल्कि कीमत भी उचित मिलेगी।
इसके अलावा स्थानीय दुकानदारों को इन साड़ियों की अच्छी जानकारी होती है, जिससे आपकी खरीदारी आसान हो जाएगी। यहां से खरीदी गई साड़ियां असली और गुणवत्ता वाली होती हैं।
#5
कीमत की तुलना करें
कसावु साड़ी खरीदते समय उसकी कीमत पर भी ध्यान देना चाहिए।
बाजार में अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग कीमतों पर कसावु साड़ियां मिलती हैं। इसलिए किसी एक दुकान पर जाकर ही संतुष्ट न हों बल्कि कई दुकानों से कीमतों की तुलना करें। इससे आपको सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली साड़ी मिलेगी।
इस तरह इन बातों का ध्यान रखकर आप इस ओणम पर खूबसूरत कसावु साड़ी चुन सकती हैं।