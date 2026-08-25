कसावु साड़ी खरीदने जा रही हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

कसावु साड़ी के डिजाइन और बॉर्डर का चयन करना भी जरूरी है। पारंपरिक कसावु साड़ी की बॉर्डर सुनहरे रंग की होती है, जो इसे शाही लुक देती है।

हालांकि, आजकल बाजार में अलग-अलग डिजाइन और रंगों में बॉर्डर वाली कसावु साड़ियां भी मिलती हैं। आप अपनी पसंद और अवसर के अनुसार बॉर्डर का चयन कर सकती हैं।

अगर आप साधारण लुक चाहती हैं तो पतली बॉर्डर वाली साड़ी चुनें, जबकि शाही लुक के लिए चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी बेहतर है।