रूस का लोकप्रिय व्यंजन है ओक्रोशका, गर्मी में इसका सेवन करके पेट रहेगा ठंडा

ओक्रोशका रूस का एक बहुत पसंदीदा व्यंजन है, जो गर्मियों के दौरान बड़े ही चाव से खाया जाता है। यह एक ठंडे दही से बना सूप है, जिसमें ताजा सब्जियों और मसालों का अनोखा मेल मिलता है। इसकी तासीर ठंडक देने वाली होती है, जिससे इसे खाने से शरीर को आराम मिलता है और गर्मी से राहत मिल जाती है। आइए आज हम आपको ओक्रोशका से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं और इसकी रेसिपी भी साझा करते हैं।

रेसिपी ओक्रोशका की रेसिपी ओक्रोशका बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू, गाजर, खीरा और हरी मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना होता है। अब एक बड़े बर्तन में दही, पानी और थोड़ा-सा नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंट लिया जाता है। इसमें कटी हुई सब्जियों के टुकड़े डाले जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है। अंत में इस मिश्रण में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा परोसा जाता है।

स्वाद स्वाद और पोषण का अनोखा मेल ओक्रोशका का स्वाद बहुत ही खास होता है। इसमें दही की खट्टास, सब्जियों की ताजगी और मसालों का सही संतुलन होता है, जो इसे लजीज बनाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद सब्जियां विटामिन और खनिज से भरपूर होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। खासकर गर्मियों में जब हमें ठंडा और पौष्टिक खाना चाहिए तब ओक्रोशका एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

सेहत सेहत के लिए फायदेमंद ओक्रोशका सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद दही पेट के लिए अच्छा होता है। सब्जियां विटामिन और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद पानी और दही शरीर को तरोताजा रखते हैं और गर्मी से राहत दिला देते है। यह सूप वजन घटाने वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती हैं और पेट भरा रहता है।

