भिंडी बनाम पत्तागोभी: जानिए इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर

भिंडी और पत्तागोभी दोनों ही सब्जियां हैं और इनका इस्तेमाल कई व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, जब बात सेहत की आती है तो लोग इन दोनों में से किसी एक का चयन करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं कि भिंडी और पत्तागोभी में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है।

भिंडी भिंडी के फायदे भिंडी विटामिन-C से भरपूर होती है, जो शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मददगार है। यह फाइबर का अच्छा स्त्रोत है, जो पेट को ठीक रखने में मदद कर सकता है। भिंडी में सूजन कम करने वाले और शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर से तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भिंडी का सेवन मधुमेह के जोखिमों को कम करने में भी सहायक है।

पत्तागोभी पत्तागोभी के सेवन से मिलने वाले फायदे पत्तागोभी में शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह पोटेशियम का अच्छा स्त्रोत है, जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। पत्तागोभी में फाइबर भी मौजूद रहता है, जो पेट को ठीक रखने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त पत्तागोभी का सेवन वजन कम करने में भी मदद कर सकता है।

Advertisement

पोषक तत्व दोनों सब्जियों में पोषक तत्वों का अंतर भिंडी और पत्तागोभी दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती होती है, लेकिन भिंडी में पत्तागोभी की तुलना में फाइबर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त भिंडी में पत्तागोभी की तुलना में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट की अधिक मात्रा होती है, वहीं पत्तागोभी में भिंडी की तुलना में कैल्शियम और विटामिन-A की अधिक मात्रा होती है। इसके अलावा पत्तागोभी में भिंडी से ज्यादा शरीर को स्वस्थ रखने वाले तत्व होते हैं।

Advertisement

एक साथ सेवन क्या दोनों सब्जियों का सेवन एक साथ किया जा सकता है? भिंडी और पत्तागोभी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सब्जियां हैं और इनका सेवन एक साथ करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि, ध्यान रखें कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है और ऐसा ही कुछ इन दोनों सब्जियों के साथ भी है। अगर आप अधिक मात्रा में इनका सेवन करेंगे तो इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें।