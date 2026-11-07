एयर फ्रायर में बनाएं ये स्नैक्स

एयर फ्रायर में बिना तेल के बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट स्नैक, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 10:58 am Nov 07, 202610:58 am

क्या है खबर?

एयर फ्रायर एक ऐसा रसोई का उपकरण है, जो बिना तेल की हवा से गर्मी पैदा करके चीजों को तलता है। ऐसे लोग जो तेल से परहेज करते हैं, उनके लिए एयर फ्रायर एक बेहतरीन विकल्प है। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो बिना तेल के बनाए जा सकते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है। ये हर पार्टी में सभी के पसंदीदा बन जाएंगे।