एयर फ्रायर में बिना तेल के बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट स्नैक, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
एयर फ्रायर एक ऐसा रसोई का उपकरण है, जो बिना तेल की हवा से गर्मी पैदा करके चीजों को तलता है। ऐसे लोग जो तेल से परहेज करते हैं, उनके लिए एयर फ्रायर एक बेहतरीन विकल्प है। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो बिना तेल के बनाए जा सकते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है। ये हर पार्टी में सभी के पसंदीदा बन जाएंगे।
#1
आलू के चिप्स
इसके लिए सबसे पहले 2-3 आलू को छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में 10 मिनट तक भिगोए रखें।
इसके बाद आलू के टुकड़ों को पानी से निकालकर एक कपड़े से सुखाएं, फिर उन्हें एयर फ्रायर की टोकरी में डालकर एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए गर्म करें।
इसके बाद आलू को एयर फ्रायर में 10 मिनट तक पकाएं। आखिर में आलू पर नमक छिड़कें और इन्हें परोसें।
#2
पनीर टिक्का
सबसे पहले पनीर को टुकड़ों में काटें और एक बड़े कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें।
अब इसमें पनीर के टुकड़े डालकर उन्हें अच्छी तरह से मसाले के मिश्रण से लपेटें। इसके बाद पनीर को एयर फ्रायर की टोकरी में रखें और एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए गर्म करें।
फिर पनीर को एयर फ्रायर में 8-10 मिनट तक पकाएं और गर्मा-गर्म परोसें।
#3
स्वीट कॉर्न
स्वीट कॉर्न बच्चों और बड़ों, दोनों ही को पसंद आता है। इसे भी आप एयर फ्रायर की मदद से पका सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले कॉर्न के दानों को पानी में भिगोकर कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें एयर फ्रायर में डालकर पका लें।
यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है। आप कॉर्न पर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और चीज डालकर खा सकते हैं।
#4
पनीर स्टिक्स
पनीर स्टिक्स एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को लंबे टुकड़ों में काटें और उन पर हल्का नमक, काली मिर्च और अपने पसंदीदा मसाले लगा दें।
इसके बाद इन्हें एयर फ्रायर में पकाएं। यह तरीका पनीर के स्वाद को बनाए रखते हुए कम कैलोरी में उन्हें कुरकुरा और मसालेदार बना सकता है।
यह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता होगा, जो स्वाद में भी लजीज होगा।