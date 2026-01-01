घर की ये 5 चीजे होती हैं सबसे ज्यादा गंदी, ऐसे करें साफ

घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज को साफ करने के लिए एक न एक दिन तो समय जरूर निकालना चाहिए। हालांकि, कई लोग रोजाना की सफाई में कुछ ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। दरअसल, रोजाना की सफाई में अक्सर ऐसी चीजें छूट जाती हैं, जिन्हें हम छूते रहते हैं। आइए आज हम उन चीजों के बारे में बताते हैं, जो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं और उन्हें कैसे साफ करें।

#1 रिमोट टीवी रिमोट में सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टीवी रिमोट पर हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों पर मौजूद कीटाणु उस पर लग जाते हैं। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल को टेबल पर रखने से भी इसमें धूल-मिट्टी जम जाती है। इसे साफ करने के लिए पहले एक सूती कपड़े को थोड़ा गीला करें, फिर उससे रिमोट को पोंछें। इसके बाद रिमोट पर एक सूती कपड़े से हल्के हाथों से पोंछें।

#2 लाइट स्विच लाइट स्विच को भी हम बार-बार छूते हैं, लेकिन उसे साफ करने के लिए समय नहीं निकालते। हर दिन बार-बार छूने से इसमें कीटाणु जमा हो जाते हैं। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले एक सूती कपड़े को थोड़ा गीला करें, फिर उससे लाइट स्विच को पोंछें। इसके बाद एक अलग सूती कपड़े से इसे पोंछें। इसके अलावा हफ्ते में एक बार इसे रुई और अल्कोहल की मदद से साफ करें।

#3 दरवाजों के हैंडल घर के दरवाजों के हैंडल भी सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, जिन्हें हम रोजाना छूते रहते हैं। इन पर भी कीटाणु जमा हो जाते हैं। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले एक सूती कपड़े को थोड़ा गीला करें, फिर उससे हैंडल को पोंछें। इसके बाद एक अलग सूती कपड़े से इसे पोंछें। इस तरह आप अपने घर को और भी साफ-सुथरा बना सकते हैं।

#4 बाथरूम के नल बाथरूम के नल को भी हम रोजाना छूते हैं। ऐसे में इसमें भी कीटाणु जमा हो जाते हैं। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले एक रुई को अल्कोहल से भिगोएं, फिर उसे नल के चारों ओर घुमाएं। अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप इसके लिए कॉटन स्वैब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक सूती कपड़े से पोंछें। इस तरह आप बाथरूम की सफाई को और बेहतर बना सकते हैं।