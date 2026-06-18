त्वचा की देखभाल कर सकता है जायफल, जानिए इसके फायदे

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त्वचा की नमी बनाए रखने में है सहायक

जायफल का तेल त्वचा की नमी बनाए रखने में भी मदद करता है। यह विशेष रूप से सर्दियों में महत्वपूर्ण होता है जब हवा शुष्क होती है और त्वचा रूखी हो जाती है। रोजाना नहाने के बाद अपनी त्वचा पर थोड़ा-सा जायफल का तेल लगाएं ताकि आपकी त्वचा नमी से भरी रहे। इस प्रकार इन सरल तरीकों से आप आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जायफल को शामिल करके अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।