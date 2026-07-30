नींद पूरी नहीं हो रही? जानिए इससे जुड़े 5 संकेत

अगर आपको किसी भी काम पर ध्यान लगाने में परेशानी होती है या बार-बार आपका ध्यान भटक जाता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही।

अच्छी नींद लेने के बावजूद अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नींद गहरी नहीं हो रही।

इसके लिए आपको अपने सोने का समय और जगह सुधारने की जरूरत हो सकती है ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके।