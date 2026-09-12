प्रोटीन की कमी है? डाइट में शामिल करें ये 5 खाद्य पदार्थ, बढ़ेगी शरीर की ताकत

मूंगफली एक ऐसा खाना है, जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसे आप भूनकर, उबालकर या फिर सलाद में डालकर खा सकते हैं।

मूंगफली में प्रोटीन के साथ-साथ अच्छी चर्बी भी होती है, जो शरीर को ताकत देने के साथ दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। यह आसानी से मिल जाती है और इसे हल्के नाश्ते के रूप में भी खाया जा सकता है।

मूंगफली का नियमित सेवन आपको पूरे दिन फुर्तीला और तंदुरुस्त महसूस करवाएगा।